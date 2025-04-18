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Süratli Trabzonspor

Trabzonspor’un resmi kargo taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, “Bu anlaşma sadece bir sponsorluk değil, ortak değerlerin, vizyonun ve aidiyet duygusunun yansımasıdır” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Süratli Trabzonspor

Trabzonspor, Sürat Kargo ile sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Papara Park'taki imza törenine Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz katıldı. Kafkas, törende yaptığı konuşmada, "Trabzonspor olarak yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda güçlü ve değerli iş birlikleriyle de kulübümüzü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sürat Kargo'nun Türk sporuna olan desteğini uzun yıllardır yakından takip ediyoruz. Bu anlaşma sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda ortak değerlerin, vizyonun ve aidiyet duygusunun bir yansımasıdır. Bu ortaklık, sürdürülebilir başarı yolculuğumuzda bizlere önemli bir güç katacaktır. Bu iş birliğinin hem kulübümüz hem de Sürat Kargo için hayırlı olmasını diliyorum" dedi

OĞUZ: GURUR DUYUYORUZ

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, "Türk sporunun köklü çınarlarından Trabzonspor ile gerçekleştirdiğimiz, bizi çok gururlandıran iş birliğini duyurmak için bir araya geldik. Bu anlamlı iş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını diliyor, Trabzonspor camiasına başarılı bir sezon temenni ediyorum" diye konuştu.

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