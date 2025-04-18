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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Kupayı istiyorum

Kupayı istiyorum

Tim Jabol Folcarelli, Türkiye Kupası hedefine vurgu yaparak, “Bizim açımızdan en önemli hedef Türkiye Kupası. Ben de kupayı kazanmak istiyorum” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Kupayı istiyorum

Bordo-mavılı takıma ara transfer döneminde katılan Tim Jabol Folcarelli, basın mensuplarına konuştu. Folcarelli, "Çok yoğun ve güçlü bir ligde mücadele ediyoruz. Fiziksel anlamında oldukça yoğun bir lig olduğunu fark ettim. Trabzonspor olarak güçlü oyunculara sahibiz" dedi. Oyun tarzından söz eden Folcarelli, "Kendimi çok koşan, teknik olarak yüksek kaliteye sahip ve fiziksel olarak iyi bir oyuncu olarak görüyorum. Fransa'da genelde 8 numara olarak oynadım. Burada 6 numara pozisyonunda oynuyorum. Gelecek planlarım, kısa vadede oynayabildiğim kadar oynamak ve takımda süre almak. Orta vadede ise bu takımla kupalar kazanmak istiyorum. Şu an bizim açımızdan en önemli hedef Türkiye Kupası olarak görünüyor. Ben de kupayı kazanmak istiyorum" diye ekledi.

KOLAY GERÇEKLEŞTİ

Tim Jabol Folcarelli, transfer sürecini anlatırken şu sözleri kullandı: "İlk kez geçen sene benimle iletişime geçildi. Bu transfer döneminde Trabzonspor'un ilgisinin devam ettiğini öğrenince gelmek istedim. Bundan dolayı da süreç daha hızlı şekilde gelişti ve transfer kolay bir şekilde gerçekleşti."

ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM

Fatıh Tekke ile iyi bir uyum yakaladıklarını ve hocasının verdiği görevleri yerine getirmeye çalıştığını kaydeden 25 yaşındaki Folcarelli, şunları paylaştı: "Takımda hangi pozisyonda görev alırsam alayım, yardımcı olmaya, sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hocamız beni 6 numarada değerlendirmek isterse ben orada da en iyi şekilde oynamaya çalışacağım."

117 DAKİKA SÜRE ALDI

Ara transfer döneminde Ajaccio'dan getirilen Tim Jabol Folcarelli, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 4 maçta görev yaptı. 25 yaşındaki Fransız orta saha, 117 dakika süre alırken henüz skor katkısı yapmadı.

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