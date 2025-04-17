Umut ışığı Tekke

Trendyol Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren Trabzonspor, teknik direktör değişikliklerinin ardından Fatih Tekke yönetiminde çıkış arıyor. Tekke, bordo- mavili takımda geçirdiği 35 günde ligde çıktığı 4 maçta 7 puan topladı ve Abdullah Avcı ile Şenol Güneş'in ardından Karadeniz devine umut ışığı vermeye başladı. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan daha sonra Şenol Güneş'e emanet edilen Trabzonspor'da son olarak takımın başına Fatih Tekke getirildi. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte hem Süper Lig'de hem Avrupa'da beklentilerin çok uzağında kaldı.

AVRUPA DEFTERI KAPANMIŞTI

Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarına katılan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovak ekibi Ruzomberok'u eledi ancak 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e karşı iki karşılaşmada da mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da İsviçre'nin St. Gallen takımıyla 0-0 ve 1-1'lik skorlarla berabere kalan bordomavililer, penaltılar sonucunda Avrupa defterini kapattı. Abdullah Avcı döneminde Avrupa'da 6 maçta sadece 2 galibiyet alınırken, ligde oynadığı tek karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

GÜNEŞ İLE KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Şenol Güneş, Trabzonspor'daki 5. dönemine arzu ettiği gibi başlayamadı. Güneş, ligdeki ilk 4 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Süper Lig'de 4 maçta 6 puan toplayan deneyimli teknik adamın performansı eleştiri konusu oldu. Güneş, geçirdiği 188 günde ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı ve 1.30 puan ortalaması yakaladı. Güneş, dış sahada hiç kazanamadı.

YEPYENİ BİR SAYFA AÇILDI

Şenol Güneş'in ardından takımın başına efsane golcüsü Fatih Tekke getirildi. Tekke, görevdeki ilk 35 gününde 4 maç oynadı. 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 7 puan toplayarak sezonun en başarılı dönemini yaşadı. Tekke, ilk maçında deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup ederken, evinde ise Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'ye İstanbul'da 4-1 yenilen Karadeniz devi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.