CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Umut ışığı Tekke

Umut ışığı Tekke

Fatih Tekke, 35 günde Süper Lig’de çıktığı 4 maçta 7 puan topladı ve Abdullah Avcı ile Şenol Güneş’in ardından Karadeniz devini yükselişe geçirmeyi başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Umut ışığı Tekke

Trendyol Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren Trabzonspor, teknik direktör değişikliklerinin ardından Fatih Tekke yönetiminde çıkış arıyor. Tekke, bordo- mavili takımda geçirdiği 35 günde ligde çıktığı 4 maçta 7 puan topladı ve Abdullah Avcı ile Şenol Güneş'in ardından Karadeniz devine umut ışığı vermeye başladı. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan daha sonra Şenol Güneş'e emanet edilen Trabzonspor'da son olarak takımın başına Fatih Tekke getirildi. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte hem Süper Lig'de hem Avrupa'da beklentilerin çok uzağında kaldı.

AVRUPA DEFTERI KAPANMIŞTI

Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarına katılan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovak ekibi Ruzomberok'u eledi ancak 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e karşı iki karşılaşmada da mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da İsviçre'nin St. Gallen takımıyla 0-0 ve 1-1'lik skorlarla berabere kalan bordomavililer, penaltılar sonucunda Avrupa defterini kapattı. Abdullah Avcı döneminde Avrupa'da 6 maçta sadece 2 galibiyet alınırken, ligde oynadığı tek karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

GÜNEŞ İLE KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Şenol Güneş, Trabzonspor'daki 5. dönemine arzu ettiği gibi başlayamadı. Güneş, ligdeki ilk 4 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Süper Lig'de 4 maçta 6 puan toplayan deneyimli teknik adamın performansı eleştiri konusu oldu. Güneş, geçirdiği 188 günde ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı ve 1.30 puan ortalaması yakaladı. Güneş, dış sahada hiç kazanamadı.

YEPYENİ BİR SAYFA AÇILDI

Şenol Güneş'in ardından takımın başına efsane golcüsü Fatih Tekke getirildi. Tekke, görevdeki ilk 35 gününde 4 maç oynadı. 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 7 puan toplayarak sezonun en başarılı dönemini yaşadı. Tekke, ilk maçında deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup ederken, evinde ise Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'ye İstanbul'da 4-1 yenilen Karadeniz devi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

F.Bahçe'ye Venezuela'dan sürpriz transfer!
Berke'den flaş karar! G.Saray...
DİĞER
Osman Bey’in kararı, Oba’da dengeleri sarsıyor!
Sırrı Süreyya Önder'in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? AK Parti Sözcüsü açıkladı
F.Bahçe'den Chiesa bombası!
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:34
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:24
R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! 00:21
Inter yarı finale yükseldi! Inter yarı finale yükseldi! 00:21
F.Bahçe'de En Nesyri planı! F.Bahçe'de En Nesyri planı! 00:21
Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" 00:21
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! 00:21
Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... 00:21
F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı 00:21
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! 00:21
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... 00:21
G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! 00:20