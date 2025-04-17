CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un resmi kargo taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu

Trabzonspor'un resmi kargo taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu

Trabzonspor Kulübü'nün resmi kargo taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 11:45
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'un resmi kargo taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu

Papara Park'ta düzenlenen imza törenine kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz ile davetliler katıldı.

Kafkas, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türk kargo sektörünün önemli markalarından Sürat Kargo ile gerçekleştirdikleri sponsorluk anlaşmasını duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor olarak yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda güçlü ve değerli iş birlikleriyle de kulübümüzü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sürat Kargo'nun Türk sporuna olan desteğini uzun yıllardır yakından takip ediyoruz. Bu anlaşma sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda ortak değerlerin, vizyonun ve aidiyet duygusunun bir yansımasıdır. Bu ortaklık, sürdürülebilir başarı yolculuğumuzda bizlere önemli bir güç katacaktır. Bu iş birliğinin hem kulübümüz hem de Sürat Kargo için hayırlı olmasını diliyorum."

OĞUZ: "BİZ FUTBOLU GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUZ"

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz ise Sürat Kargo olarak 22 yıllık bir geçmişe sahip olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu 22 yıl bize şunu öğretti, sürat, başarıyı destekleyen en ciddi kuvvettir. Türkiye çapında 800'den fazla şubemiz, 26 aktarma merkezimiz, binlerce araçtan oluşan filomuz ve 8 bini aşkın çalışanımızla hem ülkemizde hem de dünyada hız kesmeden büyümeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Bugün burada, Türk sporunun köklü çınarlarından biri olan Trabzonspor ile gerçekleştirdiğimiz ve bizi çok gururlandıran bir iş birliğini duyurmak için bir araya geldik." ifadesini kullanan Oğuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürat Kargo olarak, spora ve sporculara destek vermeyi yalnızca bir sponsorluk olarak değil, topluma değer katmanın bir aracı olarak görüyoruz. Spor, milyonları bir araya getiren, birlik ve dayanışma duygularını güçlendiren evrensel bir tutkudur. Trabzonspor da sahadaki mücadele azmi, köklü geçmişi ve sadık taraftarıyla bu ruhun en güçlü temsilcilerinden biridir. Biz de Sürat Kargo olarak işimizi aynı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Çünkü biz futbolu gerçekten çok seviyoruz. Bu iş birliği sadece bir destek anlaşması değil, aynı zamanda paylaşılan değerlerin bir simgesidir. Trabzonspor'un başarılarına eşlik ederken, biz de kargo sektöründe ülkemizin standartlarını en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, tüm Trabzonspor camiasına başarılı bir sezon temenni ediyorum."

Törenin ardından Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Cem Oğuz'a bordo-mavili forma hediye etti.

F.Bahçe'de En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...
G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip!
DİĞER
'Remontada' bu sefer olmadı! Avrupa, Real Madrid'i yerden yere vurdu | Henry sevinci dikkat çekti...
Sırrı Süreyya Önder'in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
F.Bahçeli yıldıza 2 talip birden!
Aslan'da tek hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dallas play-off iddiasını sürdürdü Dallas play-off iddiasını sürdürdü 11:15
G.Saray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki... G.Saray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki... 11:13
F.Bahçeli yıldıza 2 talip birden! F.Bahçeli yıldıza 2 talip birden! 10:37
Ersun Yanal'ın acı günü Ersun Yanal'ın acı günü 10:29
Immobile Beşiktaş'a veda ediyor! Gitmek istediği ülke... Immobile Beşiktaş'a veda ediyor! Gitmek istediği ülke... 10:26
Aslan'da tek hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i Aslan'da tek hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i 10:03
Daha Eski
F.Bahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer! F.Bahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer! 09:52
Manchester United - Lyon maçı hangi kanalda? Manchester United - Lyon maçı hangi kanalda? 09:49
Athletic Bilbao - Rangers maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Rangers maçı hangi kanalda? 09:42
G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip! G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip! 09:36
Osimhen G.Saray'da kalacak mı? Gardi açıkladı Osimhen G.Saray'da kalacak mı? Gardi açıkladı 09:25
Skriniar gerçeği ortaya çıktı! İşte transfer süreci Skriniar gerçeği ortaya çıktı! İşte transfer süreci 09:06