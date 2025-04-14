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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Zubkov kasırgası

Zubkov kasırgası

Rize filelerini ilk yarıda 2 kez sarsan Zubkov, Papara Park’ta çıktığı son 4 maçta 5 gol attı. Ukraynalı yıldız, galibiyetin mimarı oldu. Rize’de Varesanovic 76’da kırmızı gördü

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Zubkov kasırgası

Geçen hafta Fenerbahçe'ye 4-1 kaybeden Trabzonspor, dün Çaykur Rizespor'u ağırladı. Bordo mavililer, Karadeniz derbisini 3-0 kazanarak rahat bir nefes aldı. Maça iyi başlayan bordo mavili takım, ilk yarıda 2-0 öne geçerek işini kolaya çevirdi. Özellikle Zubkov, iyi futbolunu 2 güzel golle süsledi. 15. dakikada takımını öne geçiren Zubkov, 21'de Mustafa'nın pasına gelişine vurdu ve uzaktan Grbic'i bir kez daha avladı. Ukraynalı, böylece son 4 iç saha maçında 5 gol atmış oldu. Zubkov 80'de çıktı, Vişça girdi.

6 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Devre arasında 6 milyon euro'ya Shakhtar'dan alınan Zubkov, Rize maçında coştu. Papara Park'ta oynanan son 3 resmi karşılaşmada da fileleri sarsan 28 yaşındaki Ukraynalı hücum oyuncusu, geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde de etkili bir futbol sergilemişti. Ligde 1-1'lik Göztepe ve 2-1 kaybedilen Hatay maçlarında ağları sarsan, Bodrum mücadelesiyle seriyi sürdüren Zubkov dün 2 gol attı.

"DOĞRU YERDEYİM"

2 gol atan Zubkov maç sonrası şöyle konuştu: "Bu yolda devam ediyoruz. İlk yarıda üçüncü golü de atmalıydım, değerlendiremedim. Bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Beklerimizden iki harika pas geldi ve doğru yerdeydim. Beklerimizin katkısı çok büyüktü."

SERİYİ BİTİRDİ

İki takım arasında oynanan son dönemdeki lig maçlarında Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Önceki sezonunda sahasında 3-2, 2023-24'te deplasmanda 3-2, evinde 1-0 ve bu sezon da Rize'de 3-1 galip gelmişti. Fırtına dün bu seriyi sona erdirdi.

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