Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak

Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'nin hatırasını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan Fırtına Tribünün adını "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirildiğini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada,

"Genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirilmiştir."

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