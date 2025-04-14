  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak

Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak

Trabzonspor Kulübü, Mattia Ahmet Minguzzi'nin hatırasını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan Fırtına Tribünün adını "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 13:28
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak

Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'nin hatırasını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan Fırtına Tribünün adını "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirildiğini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada,

"Genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirilmiştir."

İfadeleri yer aldı.

REKLAM - Türk Telekom
Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi!
DİĞER
Son dakika haberi: Burak Yılmaz'ı çılgına döndüren Fenerbahçe sözleri: ''Nasıl konuşuyorsun lan sen"
Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu
Üründül'den sert eleştiri!
G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'i sallar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! 13:07
F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! 12:14
Bournemouth-Fulham maçı ne zaman? Bournemouth-Fulham maçı ne zaman? 12:09
Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? 11:40
Beşiktaş'tan orta sahaya flaş takviye! Beşiktaş'tan orta sahaya flaş takviye! 11:08
Adanaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Adanaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? 10:58
Daha Eski
Üründül'den sert eleştiri! Üründül'den sert eleştiri! 10:29
Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? 10:18
Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? 10:04
Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! 09:59
İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta? İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta? 09:40
G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'i sallar G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'i sallar 09:26