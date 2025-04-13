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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzon'da derbi heyecanı! İşte Tekke'nin muhtemel 11'i

Trabzon'da derbi heyecanı! İşte Tekke'nin muhtemel 11'i

Son dakika Trabzonspor haberi | Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanından 4-1’lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, taraftarı önünde kazanarak moral bulmak ve lig sıralamasında nefes almak istiyor. İşte Tekke'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Trabzon'da derbi heyecanı! İşte Tekke'nin muhtemel 11'i

Geçen hafta Fenerbahçe'ye 4-1 kaybeden Trabzonspor, bugün Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Bordo mavililer, Karadeniz derbisini kazanarak şu an sıkıntılı olan puan durumundaki yerini daha iyi noktaya taşımak istiyor. Yeşil-mavililer de 3 puan alarak düşme stresini hafifletmeyi planlıyor. Fırtına'da kart cezalısı olan Lundstram yok. Sakatlıkları bulunan Hüseyin ve Onuralp de sahada olamayacak.

FIRTINA 27-9 ÜSTÜN

Trabzonspor ile Çaykur Rize bugün ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü var. 9 karşılaşmada ise berabere bitti. Bu periyotta Fırtına 90, Rizespor 43 gol attı.

SARI KART ALARMI

Fırtına'da bugün Çaykur Rize maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Rize sınavında Malheiro, Uğurcan, Ozan, Savic, Vişça kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

TEKKE, RİZE'YE KAYBETMEDİ

Teknik direktörlük kariyerinde Rize'ye karşı 3 kez sahaya çıkan Fatih Tekke, bu maçların 2'ni kazanırken, 1 de beraberlik aldı. Trabzonspor'un başında ilk Karadeniz derbisine çıkacak olan 47 yaşındaki hoca, seriyi sürdürmek istiyor.

PALUT'A KARŞI ÜSTÜN

Fatih Tekke, Çaykur Rize'nin hocası İlhan Palut'a karşı da üstün. İki teknik adam arasında Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 5 maçta Fatih Tekke 3 galibiyet alırken, 2 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

RİZE'DEN GALİBİYET SERİSİ

İki takım arasında oynanan son dönemdeki maçlarda Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Yeşil-mavili takım, 2021-22 sezonunda sahasında 3-2, 2023-24'te deplasmanda 3-2, evinde 1-0 ve bu sezon da Rize'de 3-1 galip geldi.

SADECE KUPADA GALİP GELDİ

Trabzonspor, son dönemde sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Rize karşısında galip gelmeyi başardı. İki takım arasında bu sezon Papara Park'ta oynan mücadeleyi bordo mavililer, 5-2 kazanarak grubu lider bitirip yarı finale yükselmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Dragus, Zubkov, Banza

Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Samet, Mocsi, Hojer, Taha, Varesanovic, Olawoyin, Abdülkadir, Ali Sowe, Akintola

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