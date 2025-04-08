Derbizede Trabzonspor

Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon "üç büyük" rakibine karşı oynadığı maçlardan arzu ettiği sonuçlarla ayrılamadı. Ligde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibi önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordomavililer, bu sezon 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Fırtına, şampiyon olduğu sezonda rakiplerine karşı 6 maçta 12 puan çıkarma başarısı gösterirken; bu sezon ise 5 maçta sadece 1 puan elde edebildi.

2021-22'DEN SONRA EN AZ PUAN

Fırtına, şampiyon olduğu 2021-22'den sonra büyük maçlarda da en kötü sezonunu yaşıyor. Bordo-mavililer, 2022-23'teki büyük maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 6 puan toplarken, geçen sezon da 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ile yine 6 puan elde etmişti. Karadeniz devi, bu dönem ise 5 maçta sadece 1 puan elde ederek rakipleri karşısında şampiyonluk sonrasında en az puanını topladı.

SON 8 BÜYÜK MAÇTA GÜLEMEDİ

Bordo mavili takım, üç büyük rakibi önünde geçen sezon Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Galatasaray'a evinde 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Fırtına, bu dönem ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Kanarya'ya 3-2, İstanbul'da Cimbom'a 4-3, Kara Kartal'a deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Böylelikle Trabzonspor, söz konusu son 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

520 GÜNLÜK 'BÜYÜK' HASRET

BİR TALISCA'MIZ YOK

Yerel gazeteler, Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Taka: Bir Talisca'mız yok, Günebakış: Trabzon yıkıldı, Sonnokta: Kadıköy'de hezimet.

DERBİLERDE DE AYNI TABLO

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında bu sezon oynadığı 5 maç içerisinde de öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı. Bordo-mavililer, bu periyotta 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle 14 puan kaybetti. Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kaldı; siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 kaybetti. F.Bahçe'ye evinde 3-2, deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, RAMS Park'ta Galatasaray'a da 4-3 yenildi.

RENT GO İLE DEVAM

RENT Go, Trabzonspor'a bir kez daha sponsor olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ayrı kalmak mümkün mü bu şehirden, bu kulüpten, bu tutkudan... Rent Go olarak bir kez daha bordo maviye gururla sponsor oluyoruz" denildi.