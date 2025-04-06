Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Banza. Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro'ya bir yıllığına kiralanan 28 yaşındaki forvet, Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. 23 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 13 maçta skor üretmeyi başararak rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Hızı, top hakimiyeti ve bitiriciliğiyle takımın en önemli silahlarından olan Banza, Fenerbahçe karşılaşmasında da Tekke'nin en büyük kozlarından biri olacak.

DERBİ MAÇLARI BOŞ GEÇMİYOR

Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da F.Bahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda G.Saray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti. Demokratik Kongolu futbolcu, krallık yarışında Osimhen (20) ve Piatek'in (18) ardından 17 golle üçüncü sırada.

TEKKE'YE YAKLAŞTI

Simon Banza, ligin ilk yarısında F.Bahçe filelerini 2 kez sarstı. Bordo-mavililerde, bir sezonda sarı- lacivertlilere üç gol atan tek isim ise şu anki teknik direktör Fatih Tekke (2005-06 sezonu). 28 yaşındaki forvet bugün Tekke'yi yakalamak istiyor.

ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Fırtına, Banza'nın gol attığı maçlarda Konya, Adana Demir, Antalya, Sivas, Gaziantep FK ve Başakşehir'i yenerken; Hatay ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Göztepe, Galatasaray, Samsun ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye ise mağlup oldu.