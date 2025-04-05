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Haberler Trabzonspor Zubkov kendini buldu

Zubkov kendini buldu

Bordo-mavililerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı sağ kanat, sergilediği başarılı performansla takımını sırtlamaya başladı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Zubkov kendini buldu

Oleksandr Zubkov, parlamaya devam ediyor. Bordo-mavililerin devre arasında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar'dan aldığı Ukraynalı yıldız, Fırtına'yı sırtlıyor. 28 yaşındaki sağ kanat, kupadaki Bodrum maçının en büyük kahramanıydı. 3. dakikada Banza'nın attığı golün pozisyonunu hazırlayan Zubkov, uzatmaya giden karşılaşmada fişi çeken isim oldu. 98. dakikada ters ayağıyla çok şık bir gol atan 1.82 boyundaki futbolcu, Karadeniz devini yarı finale taşıdı.

GÖZÜNÜ FENERBAHÇE DERBİSİNE DİKTİ

Zubkov, son üç maçta fileleri havalandırarak formunu bulmaya başladı. Ligde Göztepe'ye karşı attığı golle 1-1'lik beraberliği getiren ve Hatayspor'a karşı 2-1 kaybedilen maçlarda da gol kaydeden 28 yaşındaki yıldız, Bodrum galibiyetiyle serisini sürdürdü. Zubkov, yarınki Fenerbahçe derbisinde de Fırtına'nın en önemli kozu.

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