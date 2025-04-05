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Haberler Trabzonspor Top rakipteyken ağzına basın

Top rakipteyken ağzına basın

Geldiği günden bu yana ‘mücadele’ vurgusu yapan Fatih Tekke, Fenerbahçe derbisi öncesi “Top rakipteyken ağızlarına basın” sözleriyle takımını ateşlemeye çalışıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Top rakipteyken ağzına basın

Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Trabzonspor'da artık tüm hesaplar yarınki Fenerbahçe derbisi üzerine yapılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke, takımını derbiye hazırlamak için taktik çalışmaların yanı sıra motivasyon ağırlıklı konuşmalar da yapıyor. Süper Lig'de son oynanan Göztepe maçının soyunma odası görüntülerinde oyuncularına bu yönde konuşmalar yapan tecrübeli teknik adam, "Oynayacaksınız, oynayacaksınız. Maç kaybedebilirsiniz ama oynayacaksınız. Oynayabildiğinizi ben gördüm, ben biliyorum. Top onlardayken gerekirse ağzına bas, bitti" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA ALARMI

Son haftalarda kalesinde son derece basit goller gören Trabzonspor'da Fatih Tekke savunma organizasyonundan memnun değil. Özellikle top rakipteyken oyuncuların pozisyon alma konusunda yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken deneyimli teknik adam, teknik ekibiyle birlikte kısa süre içersinde çözüm yolları üzerinde çalışıyor.

DİSİPLİN VURGUSU

Bordo mavili ekipte antrenmanlarda savunma kurgusuna özel çalışmalar yaptıran Tekke, oyuncularından daha disiplinli bir savunma anlayışı benimsemelerini istiyor. Savunma hattını daha kompakt hale getirmeyi hedefleyen Trabzonspor, bireysel hataları en aza indirerek daha dengeli bir oyun sergilemeyi amaçlıyor.

TEKKE'NİN İLK DERBİSİ

Karadeniz devi, Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısındaki ilk karşılaşmasına çıkacak. Tekke yönetiminde ilk dış saha maçında İstanbul'da Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son veren bordomavililer, dış sahadaki ikinci müsabakasında da 519 gün sonra üç büyük rakibi karşısında kazanmanın mücadelesini verecek.

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