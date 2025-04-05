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Haberler Trabzonspor 519 günlük büyük hasret

519 günlük büyük hasret

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı 519 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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519 günlük büyük hasret

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Fırtına, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Rakipleri önünde çıktığı son 7 müsabakada 6 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, galibiyet elde edemedi.

SON 8 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, üç büyük rakibinden Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordomavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

ŞENOL GÜNEŞ İLE KAZANAMAMIŞTI

Bordo mavililer, eski teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üç büyük rakibine karşı bu sezon 4 derbide galibiyet elde edemedi. Güneş ile 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Fırtına, Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye 3-2 ve Galatasaray'a 4-3 yenildi.

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