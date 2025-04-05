519 günlük büyük hasret

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Fırtına, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Rakipleri önünde çıktığı son 7 müsabakada 6 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, galibiyet elde edemedi.

SON 8 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, üç büyük rakibinden Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordomavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

ŞENOL GÜNEŞ İLE KAZANAMAMIŞTI

Bordo mavililer, eski teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üç büyük rakibine karşı bu sezon 4 derbide galibiyet elde edemedi. Güneş ile 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Fırtına, Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye 3-2 ve Galatasaray'a 4-3 yenildi.