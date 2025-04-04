Altyapı sahada kazanılır

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalarak tarih yazan U19 takımının gösterdiği performansla ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "U19 takımımızın UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği cesur ve kendine yakışır performans, hepimizi gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm gençlerimizi, teknik ekibimizi ve kulüp çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un ortaya koyduğu vizyonun TFF'ye de ilham vermesini temenni ediyoruz. Gençlerimizi Avrupa'ya kaptırmak yerine burada parlatmak, onlara cesaret ve alan açmak, hatırlatmak isterim ki futbol federasyonunun en önemli sorumluluklarından biridir. Futbolda gerçek devrimler, kağıt üstünde değil, sahada yapılır. Bu devrimi çoktan başlattığımızı ispatlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye ekledi.

KARAKTER MESELESİ

"Trabzonspor için altyapı bir karakter meselesidir" diyen Ertuğrul Doğan, "U19 takımımız, kulübümüzün geleceğe bakış açısının en güçlü yansımasıdır. Juventus, Atalanta ve Inter gibi devlere karşı alınan galibiyetler, sahaya inanarak, çalışarak ve korkusuzca çıktıklarında neler başarabileceklerini herkese kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

DERS NİTELİĞİNDE

Ertuğrul Doğan, "Bu turnuva, Türk futbolunun geleceğini düşünenler için bir ders niteliğinde. 18 yaşında Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran Gavi'yi, 19 yaşında M.City ile üç büyük kupayı kazanan Rico Lewis'i, 20'sinde R.Madrid'den Camavinga'yı görüyorsunuz. Trabzonspor, değişimin öncüsü ve bu turnuva doğru yolda olduğumuzun kanıtı" dedi.

KULÜBÜN KİMLİĞİ

Başkan Ertuğrul Doğan, altyapının Trabzonspor'daki yerini ise şu sözlerle özetledi: "Altyapıyı zorunluluk değil, kulübümüzün kimliği ve geleceği görüyoruz. Yıllardır bu doğrultuda çalışıyoruz, altyapımızı güçlendiriyoruz. U19 takımımızın sergilediği özgüvenin paha biçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu sadece bir başarı değil, bir duruş meselesi."

YA BARCA YA AZ

UEFA Gençlik Ligi'nde İsviçre'de Nyon'da 25 Nisan Cuma günü yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg ile Colovray Sports Centre'de karşılaşacak Trabzonspor gözünü finale dikti. Bordo-mavililer, Salzburg'u yenmesi halinde aynı sahada 28 Nisan Pazartesi günü AZ Alkmaar- Barcelona eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.