Fırtına Zubkov

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Bodrum FK'yı 3-2 yenerek eleyen Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov, performansıyla tam not aldı. Uzatmalara kalan mücadelede 98. dakikada sahneye çıkarak ceza sahası dışından sağ ayağıyla enfes bir gole imza atan Zubkov, yarı finali müjdeledi. 28 yaşındaki futbolcu maç boyunca da hırslı ve istekli görüntüsüyle bordo-mavili takım adına sahanın en iyi isimlerinden biri oldu. Aynı zamanda Ukraynalı yıldızın son maçlarda yükselen form grafiği ve skora olan katkısı dikkat çekiyor.

BÜTÜN GOLLER İÇ SAHADA

Bodrum FK karşısında 105 dakika sahada kalan Oleksandr Zubkov, oynadığı son 4 resmi maçta rakip filelere 3 gol gönderdi. Ligde Hatayspor ve Göztepe filelerini havalandıran deneyimli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Bodrum FK'yı üzdü. Zubkov'un attığı söz konusu 3 gol de taraftarları önünde Papara Park'ta geldi. Öte yandan Ukraynalı futbolcu, Banza'nın kaydettiği ilk gol öncesi de pozisyonu hazırlayan isim olarak öne çıktı.

BANZA YİNE ATTI

Trabzonspor'un en skorer futbol cusu olan Simon Banza, kupadaki - Bodrum FK maçını da boş geçme di. Dünkü maçta 120 dakika sa - hada süre alan başarılı forvet, 28. - resmi maçında 20. golünü kaydet ti. Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktı - ğı 4 karşılaşmada 3 gol kaydeden - Banza, yarı finali getiren isimlerden oldu. Süper Lig'de de 17 golü olan 28 yaşındaki yıldız, kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor.

KIRMIZI ISYANI

Papara Park'taki TrabzonsporBodrum FK maçında 3 farklı isme kırmızı kart çıktı. Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu ve Batista Mendy atılırken, Bodrum FK'dan da Fredy ihraç edildi. 3 oyuncu da çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Fakat bordo-mavililerde Okay Yokuşlu ve Mendy'nin gördüğü ikinci sarı kartlara tepki vardı. Bordo-mavililer iki faul anında ikinci sarı kart çıkmasına ciddi şekilde itiraz etti.

HAKEM KOKUSU

Fatih Tekke, hakemlerin performasına değinip, "Kokular iyi değildi. 4. hakeme de söyledim. Enteresan senaryolar. Kırmızı kartlar... Olumlu tarafı tur atladık. Takım birlikteliği açısından önemli. Biz çok büyük takımız ve çok büyük camiayız" dedi.

AİLEME HEDİYE

Oleksandr Zubkov, Bodrum FK maçı sonrası konuştu. Zubkov, "Bu maçta gol atacağımı biliyordum. Çünkü ailem 2 gün önce geldi. Bana onlar enerji verdi. Attığım golü ve galibiyetimizi kızıma ve aileme hediye ediyorum" diye belirtti.