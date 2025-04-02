  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonsporlu taraftarlardan Sabri Sarıoğlu'na tepki! "Formalite icabı..."

Trabzonsporlu taraftarlardan Sabri Sarıoğlu'na tepki! "Formalite icabı..."

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. Bordo mavili taraftarlar, U19 Milli Takımını çalıştıran Sabri Sarıoğlu'nun tebrik paylaşımına tepki gösterdi. Öte yandan TFF de Sarıoğlu'nun görevine son verme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 18:41
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonsporlu taraftarlardan Sabri Sarıoğlu'na tepki! "Formalite icabı..."

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde rekor taraftar katılımının olduğu maçta Inter'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazmayı başardı.

Juventus ve Atalanta'nın ardından Inter'i de eleyen Fırtına, tarihi bir başarı elde etti.

Öte yandan bu sonucun ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

SABRİ SARIOĞLU'NA KADRO TEPKİSİ

U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası elit tur maçları için çağırdığı aday kadrodaki oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilmişti.

Sabri Sarıoğlu'na en büyük tepki ise Trabzonspor ve Beşiktaş cephesinden geldi.

MİLLİ TAKIM'A 3 FUTBOLCU ALDI

40 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor U19 Takımı'ndan milli takım aday kadrosuna 4 futbolcu çağırdı.

Çağrılan isimlerden kaleci Onuralp Çevikkan da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Sarıoğlu ayrıca, Türk futbolu için de büyük önem taşıyan bu mücadeleyi tribünden canlı izlemeyi tercih etmedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sarıoğlu, bordo mavili takımın Inter zaferinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'u tebrik etti.

BORDO MAVİLİLERDEN TEPKİ

Sabri Sarıoğlu'nun bu paylaşımı bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti. U19 Milli Takım teknik direktörünün böyle önemli bir maçı yerinden izlemeye gitmemesi bordo mavili taraftarlarını adeta çileden çıkardı. Taraftarlar, Sarıoğlu'nun paylaşımını "formalite icabı" olması sebebiyle sert eleştirdi.

TFF'DEN FLAŞ SARIOĞLU KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre TFF, Sabri Sarıoğlu'na yönelik flaş bir karar aldı. Türkiye U19 Milli takım sorumlusu Sabri Sarıoğlu'nun görevden alınacağı öğrenildi. U19 milli takımı için teknik adam arayışları başladı.

Fatih Tekke: Sakatlarımız var ama...
Trabzonspor-Sipay Bodrum FK | CANLI
DİĞER
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı finalistler netleşti mi? TS, FB, GS, BJK maç tarihleri
Kılıçdaroğlu ne dedi İmamoğlu ne planlıyor? CHP'den kulisler TAKVİM'e özel açıklamalar: Oy vermeyen delegeler bile Kemal Bey için çalışıyor
İşte dev derbinin ilk 11'leri!
Cimbom'a Köhn müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan-Inter maçı ne zaman? Milan-Inter maçı ne zaman? 18:14
G.Saray taraftarı Kadıköy'e geldi! G.Saray taraftarı Kadıköy'e geldi! 18:12
Atletico Madrid-Barcelona yarı final rövanş maçı ne zaman? Atletico Madrid-Barcelona yarı final rövanş maçı ne zaman? 17:25
Fatih Tekke: Sakatlarımız var ama... Fatih Tekke: Sakatlarımız var ama... 17:17
Ankaragücü'nde Mesut Bakkal dönemi Ankaragücü'nde Mesut Bakkal dönemi 17:13
Fenerbahçe-Galatasaray maçı yayın bilgisi! Fenerbahçe-Galatasaray maçı yayın bilgisi! 16:33
Daha Eski
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı 16:04
Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hangi kanalda? 15:46
Ekrem Terzi'ye büyük övgü! "Lampard'a benziyor" Ekrem Terzi'ye büyük övgü! "Lampard'a benziyor" 15:30
Trabzonspor-Bodrumspor maçı yayın bilgileri! Trabzonspor-Bodrumspor maçı yayın bilgileri! 14:59
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 14:05
Derbiye yoğun güvenlik önlemi! Derbiye yoğun güvenlik önlemi! 14:02