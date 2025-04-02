Trabzonsporlu taraftarlardan Sabri Sarıoğlu'na tepki! "Formalite icabı..."

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde rekor taraftar katılımının olduğu maçta Inter'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazmayı başardı.

Juventus ve Atalanta'nın ardından Inter'i de eleyen Fırtına, tarihi bir başarı elde etti.

Öte yandan bu sonucun ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

SABRİ SARIOĞLU'NA KADRO TEPKİSİ

U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası elit tur maçları için çağırdığı aday kadrodaki oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilmişti.

Sabri Sarıoğlu'na en büyük tepki ise Trabzonspor ve Beşiktaş cephesinden geldi.

MİLLİ TAKIM'A 3 FUTBOLCU ALDI

40 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor U19 Takımı'ndan milli takım aday kadrosuna 4 futbolcu çağırdı.

Çağrılan isimlerden kaleci Onuralp Çevikkan da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Sarıoğlu ayrıca, Türk futbolu için de büyük önem taşıyan bu mücadeleyi tribünden canlı izlemeyi tercih etmedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sarıoğlu, bordo mavili takımın Inter zaferinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'u tebrik etti.

BORDO MAVİLİLERDEN TEPKİ

Sabri Sarıoğlu'nun bu paylaşımı bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti. U19 Milli Takım teknik direktörünün böyle önemli bir maçı yerinden izlemeye gitmemesi bordo mavili taraftarlarını adeta çileden çıkardı. Taraftarlar, Sarıoğlu'nun paylaşımını "formalite icabı" olması sebebiyle sert eleştirdi.

TFF'DEN FLAŞ SARIOĞLU KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre TFF, Sabri Sarıoğlu'na yönelik flaş bir karar aldı. Türkiye U19 Milli takım sorumlusu Sabri Sarıoğlu'nun görevden alınacağı öğrenildi. U19 milli takımı için teknik adam arayışları başladı.