Tarihi zafer

Çifte bayram yaşıyoruz... Trabzonspor U19 Takımı, İtalyan devi İnter'i Papara Park'ın çimlerine gömdü: 1-0. Çeyrek final aşamasına gelene kadar Buducnost, Sarajevo, Juventus ve Atalanta gibi takımları eleyen Trabzonspor U19 Takımı yeni bir rekora imza attı. Daha önce Atalanta'yı eleyerek ilk kez bir Türk takımının adını çeyrek finale yazdıran Fırtına, bu kez konuk ettiği bir başka İtalyan ekibi İnter'i 1-0'la geçerek adını yarı finale yazdırmayı başaran ilk Türk takımı oldu. Trabzonspor yarı final maçında Avusturya takımı Salzburg ile İsviçre'de karşılaşacak.

Bu arada bordo-mavililer Juventus ve Atalanta'dan sonra üçüncü İtalyan takımı olan İnter'i de elemeyi başardı. 39. dakikada İtalya ekibi penaltıdan yararlanamadı. Topalovic'in kullandığı penaltı atışında kaleci Erol Can Çolak ayaklarıyla topu kurtardı, seken top kornere gitti. Çolak'ın bu kurtarışı ile umutlandık. Ekibimizi İnter karşısında galibiyete taşıyan golü oyuna girdikten bir dakika sonra Ekrem Terzi atmayı başardı. 77. dakikada orta alanda presle topu kazanan Ekrem Terzi, driplingle ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta defansa da çarpan top uzak köşede ağlarla buluştu: 1-0. İnter'i yıktık, gözümüzü kupaya diktik.

TFF'DEN TEBRİK MESAJI

TFF, tarih yazan Trabzonspor'u tebrik etti: "Trabzonspor yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'de Nyon'da Salzburg ile karşılaşacak. Son dört takım arasına girerek yine bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor'u tebrik eder, yarı finalde başarılar dileriz."

ŞAMPIYON OLACAĞIZ

Sonradan oyuna giren Esat Alkurt, şampiyonluk sözü verdi. Alkurt, "Şampiyon olup kupayı getireceğimize inanıyoruz. Hayal edip başaramayacağımız hiçbir şey yok. 3. İtalyan takımı oldu. İtalyanlar bize savaş açabilir. Dikkat edelim" dedi.

U19'DA DÜNYA REKORU KIRDIK

Trabzon dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Bordo mavili taraftar, U19 takımının İnter ile oynadığı maçta tribünleri doldurdu. Yoğun talep üzerine tüm tribünler taraftarı açıldı ve ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Trabzonspor kulübü, bu gelişmeyi, "Tarihi maçta tarihi rekor! 40.368 taraftarımızla UEFA Gençlik Ligi'nde rekor kırıyoruz!" açıklamasını yaptı. Bu rakam, daha önce Krasnodar ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada 32 bin 510 ile kırılan seyirci rekorunu geride bırakarak yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Bu sayı aynı zamanda Trabzonspor kulüp tarihinin Trabzon'da ulaşılan en yüksek seyirci sayısı olarak tarihe geçti.

UEFA: İNANILMAZ

UEFA'dan yapılan paylaşımda, "40.368 kişilik UEFA Gençlik Ligi rekoru kıran taraftar. İnanılmaz destek" ifadeleri yer aldı. UEFA, "Elit kulüp turnuvalarına giden yolda önemli bir adım olan bir organizasyonu bu kadar çok taraftarın desteklediğini görmek harika! Trabzonspor ilk kez Gençlik Ligi yarı finaline yükseldi" dedi

KAHRAMAN EROL CAN

U19 takımının 1. kalecisi Ahmet Doğan Yıldırım, sakatlığı nedeniyle dün yoktu. Yerine oynayan ikinci kaleci Erol Can Çolak yaptığı penaltı kurtarışı ile tarihe geçti. 39. dakikada Topalovic'in vuruşunu çıkaran Çolak, "İnşallah kupayı Trabzon'a getiririz. Penaltı için çalışmıştım" dedi.

GURUR DUYUYORUZ

Bordo mavili takımın İnter'i mağlup etmesinin ardından stadyumda görülmeye değer büyük bir coşku yaşandı. Tribündeki 40 bin taraftar, "Trabzon sizinle gurur duyuyor" tezahüratları yaparken, futbolcular da bu tarihi zaferi taraftarlarıyla coşku ile kutladı.

MAÇI SEN ÇEVİRİRSİN

Inter zaferini getiren golü atan Ekrem Terzi, tarihi golün hikayesini anlattı. Terzi, "Oyuna girdiğim zaman 'Ekrem yapabilirsin' dedim. Girdim hata yaptılar. Çektim topu vurdum gol oldu. Hocam, 'Maçı sen çevireceksin' dedi penaltılar için sokmadı oyuna" dedi. Terzi, gördüğü sarıyla ise cezalı oldu.

TEKKE DE TRİBÜNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, U19 takımını yalnız bırakmadı. 12 kişilik teknik ekibinin tamamını maça getiren Tekke, birçok kez not alırken görüntülendi. Tekke'ye taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Birçok A takım futbolcusu da tribünlere gelerek gençlere tam destek verdi.

SAKA: KUPAYI İSTİYORUZ

U19 teknik direktörü Eyüp Saka: Kupayı biz de istiyoruz. Adım adım gideceğiz. Büyük başarı elde ettik. İddialıyız. Trabzonlu ve Karadenizlinin olduğu yerde her zaman iddia vardır. Rakibin kim olduğu önemli değil. Kendi işimizi iyi yaparak, onları analiz ederek hazırlanıyoruz. Salzburg da aynı şekilde olacak.