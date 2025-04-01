  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Sipay Bodrum FK hazırlıkları tamamlandı

Trabzonspor'da Sipay Bodrum FK hazırlıkları tamamlandı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacağı çeyrek final mücadelesinin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 18:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Sipay Bodrum FK hazırlıkları tamamlandı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacağı çeyrek final mücadelesinin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. İşte bordo mavili kulüpten yapılan açıklama...

'Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde evimiz Papara Park'ta oynayacağı Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarını, bugün saat 15.00'te Teknik Direktörümüz Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.'

ANTRENMANDAN GÖRÜNTÜLER

F.Bahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu...
G.Saraylı o isim sezon sonunda yolcu!
DİĞER
Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal'dan mutlu evliliğin sırrı! "Evliliğimiz çok iyi gidiyor çünkü..."
Başkan Erdoğan'dan kabir ziyareti: Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'a dua etti
G.Saray'da Jelert ile ilgili şok gerçek!
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Buruk onay verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray derbiye hazır! G.Saray derbiye hazır! 18:46
Trabzonspor U19-Inter U19 | CANLI İZLE Trabzonspor U19-Inter U19 | CANLI İZLE 17:57
Flaş G.Saray sözleri! Flaş G.Saray sözleri! 16:42
Manchester City'ye Haaland şoku! Manchester City'ye Haaland şoku! 16:01
Beşiktaş'ta bayram kutlaması Beşiktaş'ta bayram kutlaması 15:58
Beşiktaş'a Necip Uysal müjdesi! Beşiktaş'a Necip Uysal müjdesi! 15:25
Daha Eski
F.Bahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu... F.Bahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu... 15:18
G.Saray dev derbiye hazır! G.Saray dev derbiye hazır! 14:59
F.Bahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı F.Bahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı 14:56
Nottingham Forest-Manchester United maçı ne zaman? Nottingham Forest-Manchester United maçı ne zaman? 13:40
Wolverhampton-West Ham United maçı ne zaman? Wolverhampton-West Ham United maçı ne zaman? 13:38
Denizlispor'dan Messi'li 1 Nisan şakası! Denizlispor'dan Messi'li 1 Nisan şakası! 13:34