Trabzonspor'da Sipay Bodrum FK hazırlıkları tamamlandı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacağı çeyrek final mücadelesinin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. İşte bordo mavili kulüpten yapılan açıklama...
'Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde evimiz Papara Park'ta oynayacağı Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarını, bugün saat 15.00'te Teknik Direktörümüz Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.'
ANTRENMANDAN GÖRÜNTÜLER
Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarımız tamamlandı 🔗 https://t.co/pclfj2OWsS pic.twitter.com/OiLYFTJ7qG— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 1, 2025