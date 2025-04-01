Trabzonspor U19-Inter U19 | CANLI İZLE (UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali)

UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali'nde Trabzonspor U19 Futbol Takımı, Inter'i ağırlıyor. Nefes kesen çeyrek final mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR-INTER MAÇI İLK 11'LER
Trabzonspor U-19: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Alihan, Salih, Boran, Onuralp, Abdurrahman, Ömer Faruk.
Inter U-19: Calligaris, Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi, Venturini, Zanchetta, Topalovic, De Pieri, Spinacce, Mosconi.
TRABZONSPOR-INTER MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor U19-Inter U19 mücadelesi 1 Nisan Salı günü saat 18:00'da başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
𝐓𝐀𝐑𝐢𝐇𝐢 𝐌𝐀𝐂̧𝐓𝐀 𝐓𝐀𝐑𝐢𝐇𝐢 𝐑𝐄𝐊𝐎𝐑! 40.368 taraftarımızla UEFA Gençlik Ligi'nde rekor kırıyoruz! Büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler! #UEFAYouthLeague pic.twitter.com/R8NPU5uyHi— Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi (@tsakademi) April 1, 2025
EROL CAN'DAN GOLE GEÇİT YOK!
Trabzonspor U19 kalecisi Erol Can Çolak, dakika 38'de penaltı kazanan Inter'e geçit vermedi. Topalovic'in vuruşunda ters köşeye giden Erol Can, penaltıyı ayağıyla müdahale ederek çıkardı.
Bravo Erol Can Çolak! Topalovic'in penaltısını çıkardı!❌ pic.twitter.com/qeMnFmRRSn— TRT Spor (@trtspor) April 1, 2025