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Haberler Trabzonspor Trabzonspor U19-Inter U19 | CANLI İZLE (UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali)

Trabzonspor U19-Inter U19 | CANLI İZLE (UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali)

UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali'nde Trabzonspor U19 Futbol Takımı, Inter'i ağırlıyor. Nefes kesen çeyrek final mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 17:58 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 18:58
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Trabzonspor U19-Inter U19 | CANLI İZLE (UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali)

UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali'nde Trabzonspor U19 Futbol Takımı, Inter'i ağırlıyor. Nefes kesen çeyrek final mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR-INTER MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor U-19: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Alihan, Salih, Boran, Onuralp, Abdurrahman, Ömer Faruk.

Inter U-19: Calligaris, Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi, Venturini, Zanchetta, Topalovic, De Pieri, Spinacce, Mosconi.

TRABZONSPOR-INTER MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor U19-Inter U19 mücadelesi 1 Nisan Salı günü saat 18:00'da başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

EROL CAN'DAN GOLE GEÇİT YOK!

Trabzonspor U19 kalecisi Erol Can Çolak, dakika 38'de penaltı kazanan Inter'e geçit vermedi. Topalovic'in vuruşunda ters köşeye giden Erol Can, penaltıyı ayağıyla müdahale ederek çıkardı.

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