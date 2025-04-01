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Haberler Trabzonspor Trabzonspor U19 1-0 Inter U19 | MAÇ SONUCU ÖZET (Trabzonspor yarı finalde)

Trabzonspor U19 1-0 Inter U19 | MAÇ SONUCU ÖZET (Trabzonspor yarı finalde)

UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Trabzonspor U19 takımı Inter U19 ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor U19, rakibini 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 17:58 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 20:29
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Trabzonspor U19 1-0 Inter U19 | MAÇ SONUCU ÖZET (Trabzonspor yarı finalde)

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Inter U19 takımı ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Inter U19'u 77. dakikada Ekrem Terzi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu galibiyetle UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, yarı finalde Olympiakos'u 1-0 mağlup eden Salzburg ile karşı karşıya gelecek.

REKOR KIRILDI

UEFA Gençlik Ligi çeyrek final karşılaşmasında bordo mavili taraftarlar stadyumu doldurarak rekor da kırdı. Müsabakayı 40 bin 368 taraftarın izlediği açıklandı. Bu rakamla, 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçındaki rekor da geçildi.

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