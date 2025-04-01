Sikan gol atamadı

Trabzonspor'un ara dönemde aldığı Danylo Sikan, geride kalan sürede bekleneni veremedi. Ara transferde Ukrayna takımı Shakhtar'tan 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen ve kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden olan Sikan, 10 resmi maçta 676 dakika görev aldı. 23 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 8 maçta 496 dakika sahada kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 180 dakika oynadı. 23 yaşındaki forvet, gol atamadı.

İKİ MAÇTA 90 DAKİKA

Sikan, Trendyol Süper Lig'deki 8 karşılaşmanın 6'sında ilk 11'de forma giyerken, sadece 2'sinde 90 dakika sahada kaldı. Sikan'ın 90 dakika görev yaptığı karşılaşmalarda bordo-mavililer, deplasmanda Konyaspor'a 1-0, sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

TEKKE DE OYNATMADI

Sikan, Göztepe maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Banza'nın yokluğunda ilk 11'de tercih edilmedi. Fatih Tekke, Banza'nın yokluğunda Enis Destan'a ilk 11'de görev verdi. Daha önceki maçlarda Banza'nın performansı nedeniyle kanatlarda kullanılan 23 yaşındaki forvet, bu karşılaşmada 11'de forma giyemezken, ikinci yarı oyuna dahil oldu.