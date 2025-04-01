  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Sikan gol atamadı

Sikan gol atamadı

Trabzonspor'un ara dönemde aldığı Danylo Sikan, geride kalan sürede bekleneni veremedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sikan gol atamadı

Trabzonspor'un ara dönemde aldığı Danylo Sikan, geride kalan sürede bekleneni veremedi. Ara transferde Ukrayna takımı Shakhtar'tan 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen ve kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden olan Sikan, 10 resmi maçta 676 dakika görev aldı. 23 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 8 maçta 496 dakika sahada kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 180 dakika oynadı. 23 yaşındaki forvet, gol atamadı.

İKİ MAÇTA 90 DAKİKA

Sikan, Trendyol Süper Lig'deki 8 karşılaşmanın 6'sında ilk 11'de forma giyerken, sadece 2'sinde 90 dakika sahada kaldı. Sikan'ın 90 dakika görev yaptığı karşılaşmalarda bordo-mavililer, deplasmanda Konyaspor'a 1-0, sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

TEKKE DE OYNATMADI

Sikan, Göztepe maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Banza'nın yokluğunda ilk 11'de tercih edilmedi. Fatih Tekke, Banza'nın yokluğunda Enis Destan'a ilk 11'de görev verdi. Daha önceki maçlarda Banza'nın performansı nedeniyle kanatlarda kullanılan 23 yaşındaki forvet, bu karşılaşmada 11'de forma giyemezken, ikinci yarı oyuna dahil oldu.

Mou'nun En-Nesyri planı!
F.Bahçe'ye tarihi fırsat!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'a transferde rakip çıktı! Yıldız isme Suudiler de talip...
Vedat Milor'u rahatsız eden açıklama! Yunan bakan Türkiye'nin hakkını savundu İmamoğlu'nun gurmesi karşı çıktı: Bir daha düşün
G.Saray'dan F.Bahçe'ye hakem tepkisi!
F.Bahçe'de olay hamle! G.Saray'ın puan kaybı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe'ye hakem tepkisi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye hakem tepkisi! 00:37
Derbideki tepkisi olay olmuştu! Buruk'tan Abdülkerim'e yanıt geldi Derbideki tepkisi olay olmuştu! Buruk'tan Abdülkerim'e yanıt geldi 00:37
Özbek futbolcu G.Saray'a mı gelecek? Transferde resmi açıklama! Özbek futbolcu G.Saray'a mı gelecek? Transferde resmi açıklama! 00:37
RAMS Başakşehir deplasmanda galip! RAMS Başakşehir deplasmanda galip! 00:37
Trendyol 1. Lig maçında tartışmalı karar! Trendyol 1. Lig maçında tartışmalı karar! 00:37
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 00:37
Daha Eski
F.Bahçe'de olay hamle! G.Saray'ın puan kaybı sonrası... F.Bahçe'de olay hamle! G.Saray'ın puan kaybı sonrası... 00:37
Derbi öncesi dikkat çeken detay! Derbi öncesi dikkat çeken detay! 00:37
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 00:37
Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray... Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray... 00:37
Zico F.Bahçe'de o isme dikkat çekti! Zico F.Bahçe'de o isme dikkat çekti! 00:37
Buruk derbi öncesi yıldız ismi uyaracak! Buruk derbi öncesi yıldız ismi uyaracak! 00:37