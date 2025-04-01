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Haberler Trabzonspor Gözler iki yıldızda

Gözler iki yıldızda

Fatih Tekke, Bodrum FK maçı öncesi Nwakaeme ve Savic’ten gelecek iyi haberleri bekliyor. Özellikle Savic’in dönmesi savunmayı rahatlatacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 06:50
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Gözler iki yıldızda

Teknik direktör Fatih Tekke, kritik Bodrum maçı öncesi sakatlıkları yeni geçen Savic ve Nwakaeme'den gelecek iyi haberi bekliyor. 47 yaşındaki çalıştırıcı, iki ismin kritik karşılaşmaya yetiştirilmesi için sağlık ekibinden özel çaba istedi. Bu arada hem bireysel hem de takımla çalışmalara katılan iki oyuncuyla ilgili son kararın bugün yapılacak son antrenmanda verileceği dile getirildi. Özellikle stoperde Savic'in dönmesi bordo mavili teknik adamı rahatlatacak.

SAKATLIK KÂBUSU

Bordo-mavili takımda sezonun başlangıcından itibaren yaşanan sakatlıklar büyük bir kâbusu döndü. Savic ve Nwakaeme en fazla maç kaçıran futbolcular olurken, Hüseyin Türkmen, Draguş ve Okay Yokuşlu da 10'un üzerinde karşılaşmaya sakatlıklar nedeniyle çıkamadı.

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