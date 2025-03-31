En büyük sorun istikrar

Haftayı Göztepe beraberliği ile kapatan Trabzonspor, bu sezon 4 çalıştırıcı yönetiminde istediği sonuçları alamadı. Ligde 27 karşılaşmada 9'ar galibiyet, beraberlik, mağlubiyetle 36 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 35 puan gerisinde yer alıyor. Sezonun ilk haftasında Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran, ikinci hafta da İhsan Derelioğlu ile Eyüpspor ile berabere kalan bordo-mavililer, Şenol Güneş ile de 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan topladı. Trabzonspor, Tekke yönetiminde Başakşehir'i 3-0 yenmesine karşın sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 2 maçta 4 puan elde etti. Fırtına, 27 maçta topladığı 36 puanla 1,33 puan ortalamasında kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

9 SEZONUN EN KÖTÜ DÖNEMİ

Bordo mavililer, Süper Lig'de 27. maçlar itibarıyla son 9 sezonun en kötü dönemini yaşıyor. Karadeniz devi, söz konusu periyodu 2019- 2020 sezonunda 56 puanla, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 66 puanla ilk sırada geçmişti. 2016-17'de 44 puanla 5, 2017-18'de 42 puanla 5, 2018-19'da 46 puanla 4, 2020-2'de 51 puanla 4, 2022-23'te 44 puanla 6, 2023-24'te 46 puanla 3, bu sezon da 36 puan ve maç fazlasıyla 9. sırada yer aldı. Trabzonspor, 2015-16'da da bu sezon olduğu gibi 36 puan toplayarak son yılların en kötü derecesini elde etmişti.

36 RESMI MAÇTA 13 GALIBIYET

Trabzonspor; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı. Ligdeki 27 müsabakadan 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Avrupa'da da ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi gördü. Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

GÖZLER KUPADA

Trabzonspor'da hedef Bodrum. Bu sezon ligde erken havlu atan ve zirveden uzaklaşan bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa'ya gitmek için tüm umutlarını Ziraat Türkiye Kupası'na bağladı. Kupada çeyrek finale yükselen Trabzonspor, çarşamba günü saat 17.45'te sahasında karşılaşacağı Bodrum FK'yı devirerek yarı finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bordo mavililer, yarı finalde Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

MALHEİRO VASSATTI

Karadeniz devinin sağ beki Malheiro, Göztepe karşılaşmasında vasat bir görüntü sergiledi. 24 yaşındaki Portekizli savunmacı özellikle yaptığı top kayıpları ile dikkat çekti.

SERİ GALİBİYET ÖZLEMİ BİTMEDİ

İlk maçında Başakşehir'i mağlup eden teknik direktör Fatih Tekke, iç sahada puan kaybı yaşayınca seri galibiyet özlemini gideremedi. Bu sezon sadece bir kez Antalya ve Sivas'ı mağlup ederek üst üste iki maç kazanabilen Fırtına, 3'lü seri yapamadı. Tekke, Trabzonspor kariyerine 2 maçta 4 puanlık başlangıçla başladı.

ARA VERMEK YOK

Fırtına, Göztepe sınavı sonrası ara vermeden çarşamba günü oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı. Fatih Tekke'nin, Göztepe karşılaşmasında yapılan hatalarla ilgili oyuncularını uyardığı dile getirildi. Bordo mavililer, Çarşamba günü Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum'u konuk edecek.

CEZA SINIRINDA FİRE VERMEDİLER

Göztepe sınavı öncesi Fırtına'da Uğurcan, Lundstram, Ozan ve Vişça kart sınırında yer alıyordu. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekti. Korkulan olmadı ve cezalı duruma düşmediler.

ALTIN FIRSAT ELDEN KAÇTI

Bordo mavililer, Süper Lig'in kritik haftasında Göztepe maçından 1 puanla ayrılarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Ligde ilk 5 içerisinde yer almayı hedefleyen Karadeniz devi, Göztepe karşılaşmasını bu doğrultuda büyük bir adım olarak görüyordu. İzmir ekibini mağlup etmesi halinde puanını 38'e yükselterek 37 puanda bulunan rakibini geride bırakacak olan Trabzonspor, bu avantajı kullanamamış oldu.

ESKİHELLAÇ SINIFI GEÇTİ

Devre arasında alınan Mustafa Eskihellaç, Göztepe maçında ilk asistini yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Zubkov'a gol pasını veren isim oldu. Mustafa genel anlamda da iyi bir performans sergiledi.

ZUBKOV İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Trabzonspor'un Göztepe karşısındaki tek golü devre arasında alınan Oleksandır Zubkov attı. Ukraynalı yıldız, takımına beraberliği getiren golüyle de bordo-mavili formayla ikinci kez fileleri sarstı. Zubkov, Hatay sınavında gol siftahı yapmıştı.

YEREL BASIN: TAT VERMEDI

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavili takımın Göztepe karşısında aldığı 1-1'lik beraberliği manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Sonnokta: Fırtına tat vermedi, Taka: Buruk bayram, Günebakış: Bu futbol ile maç mı kazanılır?

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Bordo mavliler, Bodrum FK maçının biletleri satışa çıkarıldı. Fiyatlar: Platinum-B 3 bin 500 lira, A-C 3 bin lira, VIP Gold 2 bin lira, VIP Silver 1500 lira, batı, doğu, fırtına ve misafir tribünleri için 61 lira, güney-kuzey kale arkası ise 50 lira olarak belirlendi.

EVDE 4'ÜNCÜ BERABERLİK

Bu sezon özellikle iç saha maçlarında daha başarılı bir performans gösteren bordo-mavililer, Göztepe karşısında 4'üncü beraberliğini yaşadı. (Beşiktaş, Kayseri, Kasımpaşa, Göztepe). Trabzonspor, sahasında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 13 deplasman maçında ise 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans sergiledi.