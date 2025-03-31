Doğan’dan bayram mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Doğan, kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Ramazan Bayramı'nın bizlere sunduğu manevi iklimi, sevgi ve hoşgörüyü bayram günleriyle de sınırlandırmadan hayatımızın her anına yansımasını temenni ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi dileyerek, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum."