  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Doğan’dan bayram mesajı

Doğan’dan bayram mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Doğan’dan bayram mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Doğan, kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Ramazan Bayramı'nın bizlere sunduğu manevi iklimi, sevgi ve hoşgörüyü bayram günleriyle de sınırlandırmadan hayatımızın her anına yansımasını temenni ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi dileyerek, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum."

G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi
F.Bahçe'de Kovacic sesleri!
DİĞER
Mehmet Ali Erbil'den bayram paylaşımı! "Benim de güzellerimle..."
İsrailli bakan Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Dışişleri ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Sözleri yok hükmündedir
Livakovic'e Suudi Arabistan kancası!
Mertens'in alternatifi ManU'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 31 Mart Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 31 Mart Pazartesi 2025 07:48
Napoli zirve takibinde! Napoli zirve takibinde! 01:23
Napoli zirve takibinde! Napoli zirve takibinde! 01:22
F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde! 01:18
Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! 01:18
G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi 01:18
Daha Eski
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! 01:18
İsmail Kartal'dan flaş açıklama! İsmail Kartal'dan flaş açıklama! 01:18
Ciro Immobile’ye yeni talip! Ciro Immobile’ye yeni talip! 01:18
Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası! Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası! 01:18
Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri! Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri! 01:18
Derbide kırmızı kart tartışmaları! Derbide kırmızı kart tartışmaları! 01:18