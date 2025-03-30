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Haberler Trabzonspor Zubkov fırtınası

Zubkov fırtınası

EVRE arasında 6 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk’ten alınan Oleksandr Zubkov, Göztepe maçını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 32’nci dakikasında sol kanattan gelişen atak sonrası Mustafa Eskihellaç’tan pası alan 28 yaşındaki hücumcu, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra yaptığı vuruşla ağları sarstı. 1.82 boyundaki yıldız böylece 3’üncü gol katkısını sağladı. Gaziantep FK ile iç sahada oynanan maçta asist yapan Zubkov, Hatayspor’u konuk ettikleri maçta da gol atmıştı. Ukraynalı sağ kanat, bu maçla birlikte iç sahada oynanan üst üste 3 maçta skor katkısı verdi. Sözleşmesi 2029’da sona erecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 06:50
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Zubkov fırtınası
Devre arasında 6 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk'ten alınan Oleksandr Zubkov, Göztepe maçını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 32'nci dakikasında sol kanattan gelişen atak sonrası Mustafa Eskihellaç'tan pası alan 28 yaşındaki hücumcu, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra yaptığı vuruşla ağları sarstı. 1.82 boyundaki yıldız böylece 3'üncü gol katkısını sağladı. Gaziantep FK ile iç sahada oynanan maçta asist yapan Zubkov, Hatayspor'u konuk ettikleri maçta da gol atmıştı. Ukraynalı sağ kanat, bu maçla birlikte iç sahada oynanan üst üste 3 maçta skor katkısı verdi. Sözleşmesi 2029'da sona erecek
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