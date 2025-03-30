TRANSFER HABERİ-Trabzonspor Emir Kaan Gültekin’i radarına aldı!
Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Gelecek sezonun kadro planlamasına devam eden Trabzonspor, İstanbulspor'un yetenekli forveti Emir Kaan Gültekin'i transfer hedefleri arasına aldı. İşte ayrıntılar… (TS spor haberleri)
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Bu sezon İstanbulspor formasıyla 29 maça çıkıp 12 gol atan Emir Kaan Gültekin, Süper Lig'den birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.
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