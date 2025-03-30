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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ-Trabzonspor Emir Kaan Gültekin’i radarına aldı!

TRANSFER HABERİ-Trabzonspor Emir Kaan Gültekin’i radarına aldı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Gelecek sezonun kadro planlamasına devam eden Trabzonspor, İstanbulspor'un yetenekli forveti Emir Kaan Gültekin'i transfer hedefleri arasına aldı. İşte ayrıntılar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 16:06
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TRANSFER HABERİ-Trabzonspor Emir Kaan Gültekin’i radarına aldı!

Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, yerli forvet transferi konusunda çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ-Trabzonspor Emir Kaan Gültekin’i radarına aldı!

Yeni Asır'da yer alan habere göre teknik direktör Fatih Tekke'nin bir süredir yakından takip ettiği İstanbulspor'un genç golcüsü Emir Kaan Gültekin, bordo-mavili ekibin transfer listesine dahil oldu.

TRANSFER HABERİ-Trabzonspor Emir Kaan Gültekin’i radarına aldı!

Süper Lig'de boy göstermek isteyen ve Trabzonspor'a olumlu bakan 23 yaşındaki forvetin sezon sonunda takıma katılabileceği belirtiliyor.

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