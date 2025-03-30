Trabzonspor Göztepe ile berabere kalarak büyük bir fırsat tepti. Geçen hafta Fatih Tekke ile çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük dış saha galibiyet hasretini dindiren Fırtına ligde ilk 5'te yer almak istiyordu ve Göztepe maçı büyük önem taşıyordu. İzmir ekibini evinde mağlup etmeyi hedefleyen bordo-mavililer, kazanması halinde puan durumunda da avantaj yakalayacak. 35 puanlı Fırtına, kazanması halinde 38 puana çıkacak ve 37 puanlı Göztepe'yi geçecekti.

FATİH TEKKE'DEN DOKUNUŞLAR

KARADENİZ devi, 31. dakikada Romulo'nun penaltısı ile geriye düştü. Bir dakika sonra Zubkov ile cevap verdi ve maç 1-1 sona erdi. Kısa bir süre önce gelen Fatih Tekke'nin daha çok topa sahip olma, rakibe top vermeme, defans arkasına koşu yaptırmama gibi birçok noktada önlem aldığı ortaya çıktı. Bordo-mavili takım bu sezon Türkiye Kupası'nı hedefliyor. Fırtına, çarşamba günü Bodrum ile Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Bu nedenle ikinci yarı rölantide geçti.

Hacıosmanoğlu ziyaret etti

FUTBOL Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bir dizi programa katılmak üzere Trabzon'a geldi. Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'u ziyaret ederek Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. TFF Başkanı ardından da Trabzonspor-Göztepe maçını Papara Park Stadyumu'ndan takip etti.

Tribünde sürpriz misafir

TRENDYOL Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 29. haftasında Trabzonspor'un Papara Park'ta Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmada Hataysporlu futbolcu Görkem Sağlam tribünde yer aldı. Hatayspor ile bu sezon 26 maçta görev alan 26 yaşındaki merkez orta saha 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı

Karakter koymak istedik

SİKAN, Göztepe müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu. Ukraynalı forvet oyuncusu şunları söyledi: "Kazanmak istiyorduk. Bizim gibi takımlar her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Taraftarlarımıza büyük destekleri için teşekkür ediyorum. Oynamak istediğimiz futbolu göstererek ortaya karakter koymak istedik ama galibiyeti alamadık."

Sonuç bize yakışmadı

SERDAR Saatçı: "Bize yakışan bir skor değil. Trabzonspor her zaman galibiyete oynar. Bir süreçten geçiyoruz, karışık bir süreç. Üst düzeye çıkmak istiyoruz ama henüz sonuçlanmadı. Fatih Hoca, bizi ayağa kaldırmak istiyor. Cesaret vermeye çalışıyor, inşallah toparlayacağız. Sakatlığımla ilgili ciddi bir şey yok."

İhtiyacımız vardı

MAÇIN ardından konuşan Zubkov: "Tabii ki kazansak çok daha mutlu olacaktık. Çünkü bizim takım adına 3 puana gerçekten ihtiyacımız vardı. Ancak olmadı. Yenseydik gerçekten de yükselecektik. Artık kupa sınavına odaklanacağız."

Sistem değişti

FATİH Tekke'nin gelişi ile birlikte neler değiştiği sorusuna Zubkov, "İlk değişen şey idman sistemiz oldu. Daha fazla koşu ve sprint yapıyoruz. Formasyonda da değişiklik oldu. 1 haftalık çalışma sürecinden geçiyoruz. Süreç devam ediyor" dedi.

Fırtına'da 6 eksik

BORDO-mavili takımda 6 oyuncu dün yoktu. Kart cezalısı Simon Banza, sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ile henüz hazır olmayan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic maç kadrosunda yer almadı.

İlk asistini yaptı

KARADENİZ devinin devre arasında Gaziantep FK'dan renklerine bağladığı Mustafa Eskihellaç'tan siftah. Oleksandr Zubkov'un golünde asisti yapan Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili formayla ilk kez bir asist üretti. Maç sonrası konuşan 27 yaşındaki sol bek, "Kazanmamız gerekiyordu ama olmadı. Maalesef üzüldük. Ancak Fatih Tekke ile başarılı olacağız" dedi.

Kritik bir viraj

GÖZTEPE ile 1-1 berabere kalan Fırtına, 2 Nisan Çarşamba Türkiye Kupası'nde tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek finalde Bodrum FK ile karşılaşacak. Fırtına, 6 Nisan Pazar günü de F.Bahçe'nin konuğu olacak.

İlk kez olacaktı

TEKNİK direktör Fatih Tekke, dün Göztepe'yi yenmesi halinde bir ilke imza atacaktı. Fırtına hem dışarda hem içerde iki maç üst üste kazanmış olacaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Abdullah Avcı ve Şenol Güneş de başaramamıştı.

11. beraberlik

FIRTINA ile Göztepe, ligde 30. kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, bu periyotta 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz devi, söz konusu karşılaşmalarda 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

Zorunlu revizyon

BORDO-mavili ekibin teknik patronu Fatih Tekke, Göztepe maçının kadrosunda mecburi değişikliklere gitti. Tekke; Hüseyin ve Batagov'un sakatlığı, Savic'in de hazır olmaması nedeniyle defans kurgusunu Serdar ve Okay'dan oluşturdu. Tekke, sağ bekte Malheiro sol bekte Mustafa Eskihellaç'a görev verdi.