Trabzonspor 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR:

29. dakikada ceza alanı içinde Ogün Bayrak, Visca ile ceza alanı ön çizgisine yakın yerde girdiği ikili mücadelede kendini yerde buldu. Karşılaşmanın hakemi Ali Şanslan, Visca'ya faul yapıldığı kararını verdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Ali Şanslan, Visca'nın faul yaptığını tespit ederek penaltı kararını verdi.

31. dakikada Romulo, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1

32. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Orta alandan aldığı top ile ilerleyen Mustafa Eskihellaç, topu ceza alanı sağ tarafındaki Zubkov'a aktardı. Bu futbolcu da yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

37. dakikada sol taraftan Visca'nın pasında, ceza alanı içinde altıpas içinde hafif çapraz pozisyonda Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top yandan auta gitti.

40. dakikada Malheiro'nun derinleme pasında savunmanın arkasında topla buluşan Enis Destan'ın şutunda kaleci Lis, topu kornere çeldi.

44. dakikada Mendy'in uzun pasında, sağ çaprazda topu kontrol eden Zubkov, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

45+2. dakikada Enis Destan'ın ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Lis, yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda da skor eşitliği bozulmadı.

Fatih Tekke'nin öğrencileri bu sonuçla ligde puanını 36 yaptı.

Göztepe de 37 puana yükseldi.