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İlk kez başarabilir
Trendyol Süper Lig'de 35 puanla dokuzuncu sırada yer alan Trabzonspor, ilk 4 ile arasındaki 9 puanlık farkı kapatmak için kritik bir sürece girmiş durumda. Karadeniz devi bugün Göztepe'yi yenerse bir ilke imza atarak hem dışarda hem içerde iki maç üst üste kazanmış olacak. Bordo-mavili takım bu sezon üst üste iki galibiyetini sahasında oynadığı Antalyaspor 5-0 ve Sivasspor'u 4-0 yendiği maçlarda elde etmişti.
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