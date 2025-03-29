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6 günde futbol bayramı
Fatih Tekke ve öğrencilerini, bugün 16.00'da oynanacak lig mücadelesinde müthiş bir atmosfer bekliyor. Fırtına'nın çarşamba günkü Bodrum maçının başlama saati ise 17.45. 1 Nisan Salı günü ise Avrupa'da tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde İnter ile Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Kısacası 6 gün içinde Trabzon'da 3 maç oynanacak, futbol şöleni yaşanacak.
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