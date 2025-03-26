TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Simon Banza hareketliliği! Yönetime resmen bildirdi

Fatih Tekke ile bambaşka bir havaya bürünen, üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor, önümüzde sene şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için kolları sıvamış durumda. Bu doğrultuda en önemli hedef ise kalıcı bir forvetle yola devam etmek. Karadeniz devi son 2 yıldır kiralık golcülerle mücadele ediyor. Gündemde şu anda takımda olan Banza'nın tapusunu almakla beraber Southampton'dan ayrılacak Paul Onuachu ile Başakşehir'de top koşturan Piatek var. Sezon başında 2 milyon euro'ya kiralanan ve Trabzonspor'daki performansıyla taraftarlardan tam not alan Banza, Braga'ya dönmek istemiyor.

BRAGA ILE GÖRÜŞÜLECEK

Uyum sürecini hızlı atlatan ve Karadeniz devinde atmosferden memnun olan 28 yaşındaki futbolcu, Fatih Tekke yönetiminde daha da iddialı işler yapacaklarına inanıyor ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Kongolu yıldız, bonservisinin bulunduğu Braga'dan da transfer için kolaylık istedi. Halihazırda yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemeyen bordo mavili yönetim, Portekiz ekibinin uzlaşmacı tavrına göre karar verecek. Banza için yakın bir zamanda Braga ile temas kuracak olan yönetim, duruma göre yol haritasını belirleyecek. Onuachu da güçlü adaylardan biri.

TRABZON'DA ÇOK MUTLU

Daha önce de "Bu güzel şehir için savaşmaya devam edeceğiz" gibi açıklamalar yapan Banza, menajeriyle çalışmalara başladı. 28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor yönetimine kalmak istediğini bildirmişti. Kiralık gelmesine rağmen kulübü sahiplenen, Trabzon'da yaşamaktan da çok mutlu olan Banza için lig bitmeden girişimler başlayacak.

TEK RAKİBİ SÖRLOTH

Banza, söz konusu haftalar itibarıyla bordo-mavili takımın son yıllardaki golcüleri Onuachu ve Cornelius'u geride bırakırken, 23 maçta 19 gol atan Sörloth'u ise yakın zamanda geçmeyi hedefliyor. Daha önce kiralık oyuncularla ilgili adım atmakta geç kalan Fırtına'da yönetim ise bu kez daha deneyimli. Forvet sorununu erkenden çözmek istiyor.

KRALLIKTA 3. SIRADA

Sezon başında Portekiz'in Braga takımından kiralanan Simon Banza, Bordo-mavililerin gol yollarındaki en büyük silahı oldu. Takımın durumu ile Banza'nın performansı örtüşmese de ilk sezonunda ligde 17 gole ulaşarak, gol krallığı yarışında iddialı konumda yer aldı. Osimhen, krallık yarışında 20 golle ilk sırada yer alırken, Piatek ise 18 gole ikinci sırada bulunuyor.

19 GOL ATTI

Simon Banza, Trabzonspor ile çıktığı 26 maçta 19 gol atarken, 3 de yaptı.