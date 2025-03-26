Piatek gelişmesi

Yönetim, Simon Banza'yı kadrosunda tutmak istese de B planı da hazırlamış durumda. Bu doğrultuda, teknik heyetin radarındaki isimlerden biri de Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek. Polonyalı golcü için Trabzonspor'un yaklaşık 7 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Bu sezon Başakşehir formasıyla 40 maça çıkan 1.83 boyundaki yıldız, tüm kulvarlarda 28 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Piatek'in turuncu lacivertli takım ile sözleşmesi 2026'da bitecek. Tecrübeli futbolcu 2023- 24'te Hertha Berlin'den bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.