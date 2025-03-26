5 bölgeye transfer

Sezon sonuna kadar mevcut kadrodaki oyuncuların performansını detaylı bir şekilde analiz edecek olan Fatih Tekke, gerek gidecek gerekse alınacak oyuncularla ilgili detaylı bir rapor hazırlayacak. Trabzonspor'da gelecek sezon için stoper, orta saha, sol bek, kanat ve forvet transferlerine olmazsa olmaz gözüyle bakılıyor.

AYLIK 150 BİN EURO

Romanya kulübü FCSB'nin Başkanı Becali, Draguş'u istediklerini ve 600 bin euro yıllık ödemeyi düşündüklerini açıklamıştı. Ama 25 yaşındaki forvetin menajeri Manea, "Ayda 50 bin euro mu? Biraz düşük. Zaten Türkiye'de aylık 150 bin euro alıyor" diyerek bu transferi yalanladı.

BAYRAM HEDİYESİ

Teknik direktör Fatih Tekke'nin ilk sınavında Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yenerek kara bulutları dağıtan Trabzonspor cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek. Bordo-mavili takım, İzmir ekibini de yenerek taraftarlarına erken bayram hediyesi vermeye çalışacak.

TEKKE'Yİ ARADIM

Trabzonspor'un son şampiyonluğunun teknik direktörü Abdullah Avcı, Fatih Tekke'nin başarılı olacağını söyledi. Avcı, "Trabzonspor'un oyun organizasyonu Fatih Tekke ile artacaktır. Teknik adam olarak saha ile ilgilenen bir yapısı var. Fatih Tekke'yi de arayarak başarılar diledim. Onun da bana çok saygısı var. O da beni aramıştı" ifadesini kullandı.

YENİ BİR YAPILANMA

Yaptığı birçok transferde hayal kırıklığı yaşayan bordo mavili takımı sezon sonunda yeni bir yapılanma daha bekliyor. Ara transfer döneminde hem takımın ihtiyaçları hem de geleceğe yatırım olarak transferler yapan bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke ile asıl yapılanmayı ise sezon sonunda yapacak.

BATAGOV'DA HEDEF DERBİ

Ukrayna U21 Milli Takımı'nda sakatlanan ve çekilen MR sonucunda adalesinde kas yaralanması tespit edilen Batagov'un tedavisine başlandı. İdeal kadroda yer alan genç stoperin, Göztepe ve kupadaki Bodrum maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Batagov'un 6 Nisan'daki Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği ise belirsiz. Sağlık ekibi, Batagov'u Kadıköy'deki maça yetiştirmek için seferber oldu.Tesislerde

DEV YENİLEME

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kapsamlı bir yenileme süreci başlatıldı. Uzun süredir kullanılmayan 1 nolu saha tamamen sökülüyor. Yeni saha, drenaj sistemiyle desteklenen hibrit çim olacak. 2 nolu saha ise normal çim olarak yenilenecek. 1 nolu sahanın çimleri ise tesislerde yeşil alana nakledilecek. Burada futbolcuların ve misafirlerin oturabilmesi ve zaman geçirebilmesi adına kamelyalar da eklenecek.

MALHEİRO UÇUŞA GEÇTİ

Fırtına'nın sezon başında Portekiz'in Boavista takımından 2 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Malheiro, kariyerinin en iyi dönemini geçirdiği Trabzonspor'da değerini yükseltiyor. Bordo mavililere geldiğinde değeri 3.5 milyon euro alan 24 yaşındaki sağ bek, 7 ayda 5 milyon 500 bin euro'yu gördü.

ENİS ÇOK MUTLU

Geçen sezon "Fatih Tekke gibi olmak istiyorum. Taraftarlarımız da benzetiyor Fatih Tekke hocamıza. Onun attığı gollerini izliyorum" diyen Enis Destan çok mutlu. 22 yaşındaki forvet, Tekke ile çalışma fırsatını iyi değerlendirmek istiyor.