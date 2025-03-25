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Haberler Trabzonspor İmha timi hazır

İmha timi hazır

Deplasmanda 3-0'lık Başakşehir galibiyetiyle Trabzonspor'daki hocalık serüvenine başlayan Fatih Tekke, dış sahada bu sezonki ilk 3 puanı kazandırmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
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İmha timi hazır

Deplasmanda 3-0'lık Başakşehir galibiyetiyle Trabzonspor'daki hocalık serüvenine başlayan Fatih Tekke, dış sahada bu sezonki ilk 3 puanı kazandırmıştı. Genç teknik adam, milli ara dönüşü Göztepe maçıyla ilk kez Papara Park'a çıkacak. Tekke, tribünleri dolduracak taraftarlara yine 3 puan sevinci yaşatmak istiyor. 47 yaşındaki hoca, kafasındaki oyun anlayışını futbolcularına aşılamaya uğraşıyor;

diğer taraftan ilk 11'i belirlemeye çalışıyor. Tekke'nin hücum timi ise belli. Banza kart cezalısı olduğu için yok. Onun yerine ileri uçta Sikan görev yapacak. Trabzonspor'da ilk kez esas yeri olan forvette bir maça başlamaya hazırlanan Ukraynalı yıldızı, kanatlarda Vişça ile Zubkov destekleyecek. Antrenmanlarda bu üçlüyle özel olarak ilgilenen Fatih Tekke, onların performanslarına çok güveniyor.

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