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Haberler Trabzonspor Diri ve agresif

Diri ve agresif

Fatih Tekke'nin hedefi, top rakipteyken anında baskı yaparak hataya zorlamak ve kazanılan toplarla hızlı hücumlara çıkmak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
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Diri ve agresif

FATİH Tekke'nin hedefi, top rakipteyken anında baskı yaparak hataya zorlamak ve kazanılan toplarla hızlı hücumlara çıkmak. Deneyimli teknik adam, oyuncularına "Sahada her an diri ve agresif olmalıyız. Rakibe rahat top yapma şansı tanımayacağız. Kazanmak için savaşmalıyız" uyarısı yaptı.

Göztepe ile başlıyor

BORDO-mavililer, bu stratejiyi ilk olarak önümüzdeki hafta sahasında konuk edeceği Göztepe maçında sahaya yansıtması bekleniyor. Takımın yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile Papara Park'ta ilk kez buluşacak olan taraftarlar takımın agresif futbolunu büyük bir heyecanla bekliyor.

Tam kapasite tedavi

FATİH Tekke, milli arada takımın oyun planını geliştirmek adına da kullanıyor. 47 yaşındaki hocanın planlamasına göre, idmanlarda oyuncu analizlerinden rakip takım analizlerine kadar pek çok detay ele alınıyor. Ayrıca motivasyon arttırıcı çalışmalar, oyuncuların öz güvenlerini pekiştirecek özel psikolojik seanslar ve rahatlatma teknikleri de var.

Cham ile 45 dakika

MUHAMMED Cham'ın da formasını giydiği Avusturya, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Sırbistan'a 2-0 yenildi ve elendi. İlk karşılaşma 1-1 sona ermişti. Maça ilk 11'de başlayan Cham, 45 dakika sahada kaldı.

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