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Haberler Trabzonspor Denis Draguş için 2.5 milyon euro

Denis Draguş için 2.5 milyon euro

Romanya'nın Bosna Hersek maçına ilk 11'de başlayan Denis Draguş'a, Rumen ekibi FCSB talip oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
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Denis Draguş için 2.5 milyon euro

Romanya'nın Bosna Hersek maçına ilk 11'de başlayan Denis Draguş'a, Rumen ekibi FCSB talip oldu. Rumen ekibinin Trabzonspor'un S. Liege'den 1,7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı Draguş için 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi

Cumartesi sahada unutulmaz an

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 29. hafta mücadelesinde, Papara Park'ta Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada, sahada unutulmaz bir an yaşanacak. Bu anlamlı maçta, seremoniye Down sendromlu taraftarlar eşlik edecek

Türkiye Kupası büyük bir şans

Ligi bitirebileceği en iyi yerde noktalamanın hesaplarını yapan Trabzonspor, Avrupa'ya gitmenin yolu olarak da Ziraat Türkiye Kupası'nı görüyor. Bordo-mavililer, Bodrum FK karşısında galip gelerek yarı final biletini almayı ve kupa hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Fatih Tekke de milli arayı en iyi şekilde değerlendirerek camiada güven ortamı oluşturmayı hedefliyor

TAHA'NIN KABUSU

GÖZTEPE'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği Taha Altıkardeş sakatlıklar nedeniyle uzun süre arkadaşlarından uzak kaldı. Sezonun ilk yarısında Hatay maçında yüzüne aldığı darbeden dolayı ameliyat olan 21 yaşındaki stoper, son olarak 4 Ocak 2025'te İstanbul'da oynanan Galatasaray müsabakasında görev yaptı.

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