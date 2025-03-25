Biletler satışa sunuldu

Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe arasında cumartesi oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler 3 bin 500 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak

Rakip sahada pres mecbur

TRENDYOL Süper Lig'de üst basamaklara doğru tırmanmak isteyen ve gelecek sezon için güven vermek isteyen Trabzonspor'da Fatih Tekke, taktik anlayışını netleştirdi. Genç çalıştırıcı, antrenmanlarda oyuncularına sürekli olarak baskılı oyunun önemini vurgularken, rakip sahada pres yapılmasını zorunlu hale getirdi

Yükselmede büyük fırsat

SEZON boyunca puan sıralamasında 15. ile 8. basamak arasında gidip gelen Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde bu girdaptan çıkmayı amaçlıyor. Karadeniz devi, 29. haftada 6. sıraya yükselme şansını da elde edebilir. Fırtına, Göztepe karşısında alacağı galibiyetle 37 puanla 7. sıradaki rakibini sollayabilir.

Papara Park'ta yenileme

YÖNETİM, Papara Park Stadı'nda daha modern hale getirebilmek için harekete geçiyor. Stadın ses ve ışık sistemiyle ilgili yenileme çalışması yapılmasını planlayan yönetim, bu projeye yatırım bedeli olarak 1.5 milyon euro ayırdı. Yenilenecek olan hoparlör ile tribün ışıklarının senkron şekilde çalışacağı sistem Süper Lig'de sadece 4 takım tarafından kullanılıyor.

Fatih Tekke iyi işler yapar

SON olarak İngiltere ekibi Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, A Spor'a konuştu. Bulut, "Fatih Tekke, Trabzonspor'dan benim takım arkadaşımdı. Fatih hocanın Trabzonspor'da iyi işler yapacağını düşünüyorum çünkü kendini her zaman sistemlerle ve taktiklerle geliştirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.