Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Arseniy Batagov...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov'un sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Ukrayna U21 Milli Takımı kampında sakatlanan Futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.