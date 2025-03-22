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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Arseniy Batagov...

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Arseniy Batagov...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 17:50 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 17:58
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Arseniy Batagov...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov'un sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Ukrayna U21 Milli Takımı kampında sakatlanan Futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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