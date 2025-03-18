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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke baharı

Trabzonspor'da Fatih Tekke baharı

Trabzonspor, 47 yaşındaki hocası Fatih Tekke ile bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde ederek yeni bir sayfa açtı. Büyük hasreti bitiren Tekke, takımdaki mental çöküşü durdurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 06:50
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Trabzonspor'da Fatih Tekke baharı

Geçen haftaya kadar tarihinin en kotu donemlerinden birini yaşayan Trabzonspor'da artık Fatih Tekke ruzgarı esiyor. Şenol Guneş ile yolların ayrılması sonrası gecen hafta goreve getirilen Tekke'li Fırtına, ilk macında Başakşehir'i İstanbul'da yenerek 300 gun aradan sonra deplasman galibiyetini almayı başardı. 1985'ten (14 mac) bu yana en uzun seriyi (12) yaşayan Karadeniz devi, Super Lig deplasmanlarındaki 12 maclık hasretini Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek yeni hocasıyla sonlandırdı. 47 yaşındaki calıştırıcı, Başakşehir karşısında, Abdullah Avcı'dan (Kasım 2020) bu yana takımın başında cıktığı ilk Super Lig macını kazanan ilk teknik direktor olma başarısını gosterdi.

CESUR OYNAMALIYIZ

TAKIMA yeni bir hava getiren Tekke, ilk mesajını imza toreninde vermişti: "Dik ve cesur oynayacağız." Goreve gelir gelmez takımla bu doğrultuda konuşmalara başlayan başarılı hoca, oyuncularla once bire bir goruşmelerde bulundu. Devamında bolgeler halinde savunma, orta saha ve hucum oyuncularıyla oyun felsefesine dair sunumlar yapan Tekke, sonrasında ise takım halinde toplantılarla adeta futbolcuları ateşledi. Oncelikle mental cokuşu ortadan kaldıran Fırtına'nın hocası, Başakşehir'in eksik yonlerinden 3'une odaklanarak takıma kısa surede de olsa mac planını kusursuz işletti.

3 hoca başaramadı

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti elde edemedi. Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp sadece 3 puan toplayabildi. Trabzonspor, bu sezon 4. çalıştırıcısı Fatih Tekke ile ilk maçında deplasmanda ilk 3 puanını elde etti.

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