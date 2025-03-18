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Haberler Trabzonspor 5 yılın en iyisi Banza

5 yılın en iyisi Banza

Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yenen Trabzonspor'da attığı gol ile gol sayısını 17'ye yukselten Simon Banza, takımının son 5 sezondaki en golcu futbolcusu oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 06:50
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5 yılın en iyisi Banza

Demokratik Kongolu forvet, ligde 2019-2020 sezonunu 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Sorloth'tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor ureten oyuncu olma başarısı gosterdi. Fırtına'da 2020-2021 sezonunda Ekuban 10 gol ile one cıkarken, şampiyonluğun yaşandığı 2021-22'de ise Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniy de 10 kez fileleri havalandırdı. 2022-23'te en golcu oyuncu Trezeguet (11) olurken, 2023- 24'te Onuachu 15 golle en fazla skor bulan oyuncu oldu.

ÜÇ BÜYÜK RAKIBE GOL ATTI

Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahce'ye 3-2 kaybedilen macta 2 gol, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan musabakalarda ise birer gol attı. Demokratik Kongolu forvet, gol krallığı yarışında 20 golu bulunan Galatasaraylı Osimhen ile 18 golu olan Başakşehirli Piatek'in ardından ucuncu sırada.

20 PUAN KAZANDIRDI

Ligde 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, hanesine 35 puan yazdırdı. Trabzonspor, Banza'nın gol attığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 20 puan yazdırdı.

Cornelius'u geride bıraktı

Sezon başında Portekiz'in Braga takımından kiralanan Banza şov yaptı. Takımın durumu ile Banza'nın performansı örtüşmese de ilk sezonunda ligde 17 gole ulaşarak, gol krallığı yarışında iddialı konumda yer aldı. Osimhen, krallık yarışında 20 golle ilk sırada yer alırken, Piatek ise 18 golle 2. sırada bulunuyor. Golcü oyuncu, söz konusu haftalar itibarıyla Fırtına'nın son yıllardaki golcüleri Onuachu ve Cornelius'u geride bıraktı.

Ligde 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, hanesine 35 puan yazdırdı. Trabzonspor, Banza'nın gol attığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 20 puan yazdırdı.

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