  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Tekke geldi dertler bitti

Tekke geldi dertler bitti

Fatih Tekke’nin ilk maçında Başakşehir’i yıkan Fırtına, 300 günlük dış saha galibiyet hasretini bitirdi. Banza, Ozan ve Mendy attı, Uğurcan duvar ördü. Çakır 97 kurtarışla zirvede

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tekke geldi dertler bitti

Süper Lig'de son 4 maçın 3'ünü kaybeden Trabzonspor'da, hafta içinde teknik adam değişikliği yaşanmıştı. Şenol Güneş'in ayrılmasından sonra göreve başlayan Fatih Tekke, dün ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı. Bu sezon deplasmanda hiç galip gelemeyen bordomavili takım, dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında yine Başakşehir'i 1-0 yenerek elde etmişti. Deplasmanda 300 günlük galibiyet hasreti çeken Trabzonspor, 7. dakikada Simon Banza'nın attığı golle öne geçti. 62'de Ozan skoru ilan etti. Böylece Tekke çıktığı ilk maçta bordo mavili takımın büyük hasretini bitirdi.

14. GALİBİYET

Trabzonspor ile Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya geldi. İstanbul BB adıyla ligde 2007- 08 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek oynanan 34 maçın 14'ünde Fırtına, 10'unda Başakşehir galip geldi. 10 kez de beraberlik yaşandı. Karadeniz ekibi, söz konusu periyotta 49 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

3

Trabzonspor, Aralık 2010'dan (3-1) bu yana ilk kez İstanbul Başakşehir'e konuk olduğu bir Süper Lig maçında üç gol attı.

8

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 16 maçta Trabzonspor 8, Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor deplasmanda 30 kez fileleri sarsarken; 20 gol yedi.

Cimbom'a Brezilyalı eldiven!
F.Bahçe milli arada bombayı patlatacak!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Dusan Tadic'in anlaştığı takım...
Vurgun, rüşvet, peşkeş... Bilecik'te akçeli işler "aileye teslim" ihaleler! CHP'li Melek Mızrak Subaşı parsel parsel satıyor
F.Bahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor!
TFF'den derbi için hakem kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 16 Mart Pazar 2025 Bugünkü maçlar 16 Mart Pazar 2025 06:58
Recep Uçar'dan galibiyet sözleri! Recep Uçar'dan galibiyet sözleri! 01:01
Beşiktaş'a derbi öncesi Konya çelmesi! Beşiktaş'a derbi öncesi Konya çelmesi! 00:52
Tekke: Abartmaya gerek yok Tekke: Abartmaya gerek yok 00:52
Ole Gunnar Solskjaer: Özür dilerim Ole Gunnar Solskjaer: Özür dilerim 00:52
Recep Uçar'dan galibiyet sözleri! Recep Uçar'dan galibiyet sözleri! 00:59
Daha Eski
Tadic'in yeni adresi belli oldu! Tadic'in yeni adresi belli oldu! 00:51
Kasımpaşa sahasında galibiyeti hatırladı! Kasımpaşa sahasında galibiyeti hatırladı! 00:51
Köhn G.Saray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi! Köhn G.Saray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi! 00:51
Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi! Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi! 00:51
TFF'den derbi için hakem kararı! TFF'den derbi için hakem kararı! 00:51
Jose Mourinho Burak Kapacak'ın saçlarını kesti Jose Mourinho Burak Kapacak'ın saçlarını kesti 00:51