Tekke geldi dertler bitti

Süper Lig'de son 4 maçın 3'ünü kaybeden Trabzonspor'da, hafta içinde teknik adam değişikliği yaşanmıştı. Şenol Güneş'in ayrılmasından sonra göreve başlayan Fatih Tekke, dün ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı. Bu sezon deplasmanda hiç galip gelemeyen bordomavili takım, dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında yine Başakşehir'i 1-0 yenerek elde etmişti. Deplasmanda 300 günlük galibiyet hasreti çeken Trabzonspor, 7. dakikada Simon Banza'nın attığı golle öne geçti. 62'de Ozan skoru ilan etti. Böylece Tekke çıktığı ilk maçta bordo mavili takımın büyük hasretini bitirdi.

14. GALİBİYET

Trabzonspor ile Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya geldi. İstanbul BB adıyla ligde 2007- 08 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek oynanan 34 maçın 14'ünde Fırtına, 10'unda Başakşehir galip geldi. 10 kez de beraberlik yaşandı. Karadeniz ekibi, söz konusu periyotta 49 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

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Trabzonspor, Aralık 2010'dan (3-1) bu yana ilk kez İstanbul Başakşehir'e konuk olduğu bir Süper Lig maçında üç gol attı.

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İstanbul'da iki takım arasında oynanan 16 maçta Trabzonspor 8, Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor deplasmanda 30 kez fileleri sarsarken; 20 gol yedi.