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Ozan geri döndü
Başakşehir karşısında ilk 11'de başlayan ve çok şık bir gol atan Ozan Tufan, "Fatih Hoca ile birlikte 3 günlük çalışma sürecimiz oldu, önemli katkıları oldu. Fatih Hoca yeni geldi, sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Mutluyuz, taraftarımız da mutlu. Bundan daha güzel bir gün olamaz. Bu bizim ilk deplasman galibiyetimiz, çok önemliydi. Fatih Hoca geldiğinde, söylediği ilk şey yumruk olabilmekti. Hocalarımızla, çalışanlarımızla bu galibiyeti kutlamak istedik" dedi.
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