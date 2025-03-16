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Haberler Trabzonspor Ozan geri döndü

Ozan geri döndü

Başakşehir karşısında ilk 11'de başlayan ve çok şık bir gol atan Ozan Tufan, "Fatih Hoca ile birlikte 3 günlük çalışma sürecimiz oldu, önemli katkıları oldu. Fatih Hoca yeni geldi, sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Mutluyuz, taraftarımız da mutlu. Bundan daha güzel bir gün olamaz. Bu bizim ilk deplasman galibiyetimiz, çok önemliydi. Fatih Hoca geldiğinde, söylediği ilk şey yumruk olabilmekti. Hocalarımızla, çalışanlarımızla bu galibiyeti kutlamak istedik" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 06:50
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Ozan geri döndü
Başakşehir karşısında ilk 11'de başlayan ve çok şık bir gol atan Ozan Tufan, "Fatih Hoca ile birlikte 3 günlük çalışma sürecimiz oldu, önemli katkıları oldu. Fatih Hoca yeni geldi, sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Mutluyuz, taraftarımız da mutlu. Bundan daha güzel bir gün olamaz. Bu bizim ilk deplasman galibiyetimiz, çok önemliydi. Fatih Hoca geldiğinde, söylediği ilk şey yumruk olabilmekti. Hocalarımızla, çalışanlarımızla bu galibiyeti kutlamak istedik" dedi. Öte yandan Ozan Tufan, 3-0'lık galibiyette önemli rol oynadı. 8 hafta sonra ligde gol atan deneyimli orta saha, ligde 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Fatih Tekke'nin gelişiyle ilk 11'e dönen Ozan Tufan; gol sonrası da sevincini hocasıyla paylaştı. Tecrübeli yıldız maçın ardından da hocası Fatih Tekke ile saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı.
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