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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Abartmaya gerek yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Abartmaya gerek yok

Son dakika Trabzonspor haberi | Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin açıklamaları... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 23:09 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 23:17
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Abartmaya gerek yok

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin sözleri...

"TRABZONSPOR'A YAKIŞAN BUYDU"

"Önce galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Taraftarın bir beklentisi, arzusu, isteği buydu. Trabzonspor'a yakışan buydu. Önce Allah'a çok şükür, sonra takıma, başta Uğurcan'a teşekkür etmek lazım. Penaltının kurtarılması, kırmızı kart olması oyunu bizim lehimize döndürdü. Başakşehir takımı çok iyi yerleşen bir takım. Baskılarımızı kırdılar. İlk yarının az bölümünde baskılar iyi oldu. Sadece konumlanma çalışmıştık. Düzenimiz bozuldu açıkçası. İkinci yarı bekleyelim dedik. Baskılarımız kırılıyordu. İki konumlanma çalıştık ama istediğimiz düzeyde değildi. Gayet doğal ama bazı oyuncular çok ön plana çıktı. Bunlardan bir tanesi Ozan, beklerimiz, stoperlerimiz ön plana çıktı, istek arzu ön plana çıktı. Trabzonspor böyle oynamamalı. Totalde bu bir lütuf. Taraftarımızın, sevenlerin duası. Çok şükür bunu hak etti oyuncularım. Totalde oyundan çok az şey bekliyordum, tam istediğim gibi olmasa da duygu yukarıdaydı."

"DUYGU BİZE KAZANDIRDI"

"Abartmaya gerek yok. Farklı bir şey yok. Duygu öndeydi. Bir şekilde konumlanmamız, top rakipteyken konumlanmayı 2-3 tekrar yapabildik. Top bizdeyken çok az yapmıştık. Top bizdeyken konumlanma iyiydi. Özgüven aşağılardaydı gayet doğal olarak. Çok bir şey mi değişti, mümkün değil zaten. 1-2-3 haftada olacak bir şey değil. İyi olan şey, oyuncuların gülebilmesini sağlamak ve duygularını yukarı çıkartabilmek. Bizim kötü olmaya, mücadele etmemeye hakkımız yok. Duygu bize kazandırdı ama her zaman böyle olmayabilir. Milli ara var. Birçok şey değişti, hayır öyle bir şey yok. Trabzonspor topa daha çok sahip olmalı, cesur olmalı. Benim için en temel parametre bu. Bir anda olmaz. Tebrik ediyorum. Abartmaya gerek yok. Durumumuz ortada. Bu arada da yeni bir oyun inşa etmek, küçük küçük, tekrarlarla ısrarımız devam edecek. Oyuncu tercihleri yanlış olabilir. Bugün girenlerin hepsi faydalı oldu, yarın olmayabilir. Fatih Tekke ve ekibinin bunda dahli yoktur. Duaları olabilir. Biz Trabzonspor'u mutlu etmek için buradayız."

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