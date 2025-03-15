RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Fatih Tekke, kritik maçta ilk sınavına çıktı. Efsane olduğu kulübe teknik direktör olarak geri dönen genç çalıştırıcının, nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor. İstanbul'da oynanan mücadelede hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, 32 puanla 11. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Fırtına, çıkış arıyor. Çağdaş Atan yönetiminde geçtiğimiz hafta kaybeden Başakşehir ise zorlu rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. 36 puanla 7. sırada bulunan turuncu-lacivertliler, üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

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RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Yusuf, Umut, Crespo, Deniz, Piatek

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Hüseyin, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Ozan, Sikan, Visca, Banza

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.