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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, antrenmanda sakatlanan kaleci Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 15:55 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 16:03
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Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, ilk 20 dakikası halka açık gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanarak sedye ile sahadan çıkartılan ve taraftarlar tarafından sağlık durumu merak edilen kaleci Onuralp Çevikkan ile ilgili resmi kanalları üzerinden açıklama yayınladı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz için en kısa sürede cerrahi operasyon planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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