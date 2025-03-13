Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, ilk 20 dakikası halka açık gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanarak sedye ile sahadan çıkartılan ve taraftarlar tarafından sağlık durumu merak edilen kaleci Onuralp Çevikkan ile ilgili resmi kanalları üzerinden açıklama yayınladı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz için en kısa sürede cerrahi operasyon planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.