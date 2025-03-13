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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Fatih Tekke'nin sözleşme detaylarını ve Şenol Güneş ayrılığını resmen açıkladı!

Trabzonspor Fatih Tekke'nin sözleşme detaylarını ve Şenol Güneş ayrılığını resmen açıkladı!

Trabzonspor, Şenol Güneş ayrılığını ve yeni teknik direktör Fatih Tekke ile imzalanan sözleşmenin detaylarını resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 15:31 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 16:08
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Trabzonspor Fatih Tekke'nin sözleşme detaylarını ve Şenol Güneş ayrılığını resmen açıkladı!

Trabzonspor, KAP'a yapılan bildirimde Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ekibiyle birlikte yıllık 30 milyon TL garanti ücret alacağını açıkladı. Trabzonspor, Şenol Güneş'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini de KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan bildirimde Fatih Tekke'nin ekibiyle birlikte yıllık 30 milyon TL alacağını açıklandı. Şenol Güneş ile yolları ayırdıktan sonra Fatih Tekke ile anlaşma sağlayan Trabzonspor Kulübü genç çalıştırıcı ile yapılan anlaşmanın detaylarını da KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada Fatih Tekke ve ekibinin alacağı ücret de belli oldu.

YILDA 30 MİLYON TL KAZANACAK

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Trabzonspor'dan Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın yüzde 20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır" denildi.

GÜNEŞ'E FESİH TAZMİNATI ÖDENMEYECEK

Öte yandan Trabzonspor, Şenol Güneş'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini de KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

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