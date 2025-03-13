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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Fatih Tekke ve Şenol Güneş'i resmen açıkladı!

Trabzonspor Fatih Tekke ve Şenol Güneş'i resmen açıkladı!

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşme detaylarını ve Şenol Güneş ayrılığını resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 15:31 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 15:36
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Trabzonspor Fatih Tekke ve Şenol Güneş'i resmen açıkladı!

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşme detaylarını ve Şenol Güneş ayrılığını resmen açıkladı. İşte KAP bildirileri...

ŞENOL GÜNEŞ İLE KARŞILIKLI FESİH

'Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.'

FATİH TEKKE İLE 4.5 YILLIK ANLAŞMA

'Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre;

Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın %20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır.'

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