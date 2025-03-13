Tesislere taraftar yağdı

Fatih Tekke'nin ilk talimatı antrenmanı basına ve taraftarlara açmak olmuştu. Kulüpten antrenmanın taraftarlara açık olduğunun bildirilmesi üzerine bordo-mavili futbolseverler tesislere akın etti. Bin kadar taraftar tesislere giderek Tekke tezahüratları attı. Genç teknik adama destek veren taraftarlar daha sonra tüm takımı yanlarına çağırdı. Tekke ve futbolcular taraftarları selamladılar.

"2 HAFTA SONRA İSTİFA DİYE BAĞIRMAYIN"

Fatih Tekke, kendisine tezahürat yapan taraftara esprili şekilde "2 hafta sonra istifa diye bağırmayın. Söz mü" dedi.