Tekke basaracaktır

Asbaşkan Zeyyat Kafkas dün idman öncesi önemli açıklamalar yaptı. Sözlerine taraftarlardan özür dileyerek başlayan Kafkas, "Böylesine bir atmosferde olduğumuz için gerçekten üzgünüz. Hiç yaşanmaması gereken bir süreç yaşadık. Türkiye'de ve dünyada büyük bir marka olan Sayın Şenol Güneş'in gelişiyle farklı şeyler olacağını düşünmüştük ancak bu sadece teknik direktörle ilgili bir durum değil. Takım içinde tüm taşların yerine oturması gerekiyor. Zaman zaman uyumsuzluklar, sakatlıklar yaşanabiliyor. Bunun yanında, uğradığımız haksızlıklar da var. Son maçta iki penaltımız iptal edildi fakat bu konuyu gündeme dahi getiremiyoruz çünkü öncelikle kendimizden memnun değiliz" dedi. Fatih Tekke hakkında da konuşan Kafkas, "Fatih hoca hem Türkiye'de hem Avrupa'da önemli bir futbol kariyerine sahip. Kendisi daha rahat bir dönemde göreve başlayabilirdi. Kafalardaki düşünce de buydu. Beş yıllık bir yapılanma düşünülüyordu ancak mevcut süreçte, hiçbir koşul öne sürmeden görevi kabul etti. Onun bu sürecin altından rahatlıkla kalkacağına inanıyoruz. Sabırlı olmalıyız. Fatih hoca süreci en iyi şekilde yönetecektir. Kendisiyle Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın talimatıyla beş yıllık bir sözleşme imzaladık çünkü bu bir proje. Şampiyonluk da bir projedir, 'Bu yıl şampiyon olacağız' demekle şampiyon olunmuyor. Bunun için sağlam bir yapılanma gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR KEYİF VERECEK

Kadronun yapılandırılması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kafkas, "Zaten güçlü bir kadro oluşturduk. Bu sezon takımın iskeletini oluşturacak oyuncular belirlenecek. Sayı 6 olur, 7 olur, 8 olur; buna hocamız karar verecek. Devre arası transfer döneminde olduğu gibi birkaç nokta atışı birkaç takviye daha yapabilirsek, Trabzonspor seyir zevki veren bir takım haline gelecektir. Fatih Hoca, teknik direktörlük kariyerinde kısıtlı bütçelerle başarılı olmuş bir isim. İlk kez, kendi camiasında güçlü bir kulübün başına geçti. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum çünkü o meziyet onda var. Dünya ve Avrupa futbolunu yakından takip eden bir isim" diye konuştu.

TARAFTARIN TEPKİSİ HAKLI

Taraftarların gösterdiği tepkiye de anlayışla yaklaştıklarını belirten Kafkas, "Taraftarlarımız üzülüyor. Sayın Başkan da bu süreçten dolayı büyük bir üzüntü yaşıyor. Bizler de aynı. Hatay maçından sonra uyuyamadı, rahatsızlandı. Taraftarımızın tepkisi tamamen haklı. İstifa diye bağırmakta da haklı. Gelinen noktadan biz de mutsuzuz ve özür diliyoruz" dedi.

GÜNEŞ, KULÜP İÇİN ÖNEMLİ

Son olarak Şenol Güneş'in kulüpteki rolü hakkında bilgi veren Kafkas, "Bu sezon sonunda kendisi işi yeni teknik ekibe devredecekti. Kulübün bir ombudsmanı gibi olacak. Aslında bu süreci biraz erkene çekmiş olduk" ifadelerini kullandı.