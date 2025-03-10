  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Penaltı skandalı

Penaltı skandalı

Bordo-mavililerin, Hatayspor önünde kazandığı penaltının VAR'la iptali tepki topladı. Hakem hocaları, 27'deki pozisyonda Sikan'ın şutunda top kaleye yönelirken Kilama'nın elle oynadığını aktardı. Alper Akarsu penaltı verse de Danimarkalı VAR Sandi Putros iptal etti. Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu ve Trio'da eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım, Bahattin Duran; iptalin yanlış olduğunu ve pozisyonun net penaltı olduğunu vurguladı. İptal kararının sezonun en net hatalarından olduğu bildirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Penaltı skandalı

Bordo-mavililerin, Hatayspor önünde kazandığı penaltının VAR'la iptali tepki topladı. Hakem hocaları, 27'deki pozisyonda Sikan'ın şutunda top kaleye yönelirken Kilama'nın elle oynadığını aktardı. Alper Akarsu penaltı verse de Danimarkalı VAR Sandi Putros iptal etti. Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu ve Trio'da eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım, Bahattin Duran; iptalin yanlış olduğunu ve pozisyonun net penaltı olduğunu vurguladı. İptal kararının sezonun en net hatalarından olduğu bildirildi.

F.Bahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı!
G.Saray'dan Inaki Pena teklifi!
DİĞER
Bugünkü maçlar 10 Mart Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kabine Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki konular
Yeni sezonda 9 veda
G.Saraylı yıldıza sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus evinde ağır yara aldı! Juventus evinde ağır yara aldı! 00:39
G.Saraylı isme koridorda kırmızı kart! G.Saraylı isme koridorda kırmızı kart! 00:39
Juventus evinde ağır yara aldı! Juventus evinde ağır yara aldı! 00:39
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Okan Buruk'tan hakem tepkisi! 00:27
G.Saray Alanya'da Osimhen'le geri döndü! G.Saray Alanya'da Osimhen'le geri döndü! 00:27
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:27
Daha Eski
G.Saray'da penaltı itirazı! G.Saray'da penaltı itirazı! 00:27
G.Saray'dan Inaki Pena teklifi! G.Saray'dan Inaki Pena teklifi! 00:27
Nico Williams'tan Zaha itirafı! Nico Williams'tan Zaha itirafı! 00:27
İşte G.Saray'ın F.Bahçe planı! İşte G.Saray'ın F.Bahçe planı! 00:26
Reeder Samsunspor adım adım Avrupa'ya! Reeder Samsunspor adım adım Avrupa'ya! 00:26
İkas Eyüpspor 3 puanı hatırladı! İkas Eyüpspor 3 puanı hatırladı! 00:26