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Haberler Trabzonspor Çare olamadı

Çare olamadı

Bordo-mavililerde 5. dönemini geçiren Şenol Güneş, bir türlü çare bulamadı. Son Hatayspor yenilgisiyle beraber tüm eleştiri okları deneyimli teknik adama çevrildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Çare olamadı

Trabzonspor'un başındaki 5. dönemini geçiren Teknik Direktör Şenol Güneş, bir türlü takıma çözüm bulamadı. Son olarak Hatayspor'a sahasında kaybeden bordo-mavililerde hedefteki isim tecrübeli teknik adam oldu. Fırtına'da ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından göreve gelen Şenol Güneş; 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan topladı. Güneş, ligde sadece 1.30 puan ortalaması tutturabildi. Ayrıca bordo-mavililer, Hatayspor'un kazanmasıyla birlikte ligde deplasmanda kazanamayan tek takım konumunda kaldı. Şenol Güneş yönetiminde bu sezon büyük takımlara karşı da 4 karşılaşma oynanırken 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alındı. Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalıp, deplasmanda 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, evinde Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu.

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Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 34 resmi maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı.

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